憂綠能依賴外國供應鏈危害美國安 川普簽行政命令終止補助
美國總統川普日前才再度提及「風電無用論」，他7日簽署行政命令，要求停止用納稅人的錢補助不可靠的能源選項，包括風電和太陽能；川普在行政命令中表示，由於這些綠色能源多依賴外國供應鏈，也危害到美國的國家安全。
川普日前在白宮簽署「又大又美法案」，他在發表談話時，直接表示，風力發電機沒有用，指風機除了毀壞美國的土地和山谷、殺死飛鳥，且很脆弱又昂貴，還都是中國製造；川普表示，美國浪費錢在建造風電，指風電是最貴的能源選項。
川普7日簽署行政命令，要求終止提供補助給不可靠，且受外國控制的綠色能源。
該行政命令指出，美國聯邦政府長久以來，強迫美國納稅人補助昂貴且不可靠的能源，像是風電和太陽能；這些項目的增加，取代了可靠、可負擔、可調度的國內能源選項，也影響到國家的電網。
行政命令表示，由於這些能源選項的供應鏈受到美國外國對手的控制，這些綠色補助也威脅到國家安全。
行政命令指出，美國的政策是大幅取消市場扭曲，並消除綠色補助對納稅人帶來的龐大支出，同時在又大又美法案的基礎上，強化對風電、太陽能和其他綠色能源的稅收抵免的廢除或修正；美國也將終止納稅人繼續支持難以負擔、不可靠的綠色能源和其受到外國對手控制的供應鏈。
行政命令指出，美國財政部和內政部應在45天內交報告給總統，說明如何落實執行這項行政命令。
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