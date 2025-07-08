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內唐亞胡提名川普拿諾貝爾和平獎！白宮晚宴高調互誇

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左二）7日與以色列總理內唐亞胡（右二）舉行晚宴。路透
美國總統川普（左二）7日與以色列總理內唐亞胡（右二）舉行晚宴。路透

美國總統川普7日在白宮以色列總理內唐亞胡共進晚餐時向記者表示，兩人「已共同締造巨大成就，我相信未來的成功只會更加輝煌。」

以色列時報報導，在川普發表開場談話後，內唐亞胡代表以色列人民及全球猶太人向他致謝，並讚揚川普，「您在多個地區引領對和平與安全的追求，而現在尤其是在中東。」

內唐亞胡強調美國對伊朗的空襲，表示：「我們的團隊攜手合作，形成了非凡的組合，足以應對挑戰、把握機遇。」

內唐亞胡接著向川普表示：「您正在締造和平，一個國家接著一個國家，一個地區接著一個地區」，隨後拿出一封致諾貝爾獎委員會的信函，提名川普角逐和平獎。他說：「這是實至名歸，您應該得到這個獎。」

對此，川普表示：「哇，特別是由您說出口，這句話意義非凡。」

以色列 內唐亞胡 川普 白宮

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