美司法部FBI否認艾普斯坦「客戶名單」 馬斯克嘲諷川普政府一人未抓

科技億萬富豪馬斯克6月初與美國總統川普鬧翻時，一度宣稱「該是時候丟出真正的重磅炸彈了」，並指稱川普就在淫魔艾普斯坦名單上。不過，美國媒體6日披露司法部發布備忘錄，表示未發現艾普斯坦遭謀殺或持有「客戶名單」的證據，馬斯克7日一早就發文嘲諷川普，批評政府在艾普斯坦案毫無作為。

艾普斯坦是一名美國富豪與性犯罪者，因涉嫌經營未成年少女性交易圈而惡名昭彰，2019年在獄中身亡，引發全球關注與陰謀論，川普曾承諾上任後會公布艾普斯坦案的完整檔案，但始終沒有兌現諾言。

Axios 6日首先報導，司法部與 FBI 撰寫的一份備忘錄指出，並未發現艾普斯坦遭謀殺、持有「客戶名單」或勒索權貴的任何證據，同時公布了艾普斯坦身亡前數小時的監視畫面，顯示無人進入他的牢房。

備忘錄同時指出，與艾普斯坦案有關的其他人將不會被起訴，政府也不會公開任何其持有詳述兒童性虐待的資料，或受害者相關資訊。

國會山報報導，馬斯克7日在旗下社群平台「X」發布一張圖片，內容是一座「艾普斯坦戀童癖正式逮捕計數器」，數字顯示為「0000」，並附文寫道：「現在幾點了？噢，你看，又是『沒人被逮捕的時刻』。」

此外，一名網友稍早在「X」發文，批評川普政府最初承諾要公開「艾普斯坦名單」，後來卻據報改口稱「根本沒有艾普斯坦名單」。馬斯克則回覆：「這是最後一根稻草。」

Axios指出，讓美國再度偉大（MAGA）運動對於「深層政府」的根本性不信任，引發了多年來關於艾普斯坦在獄中自殺的陰謀論，也對於司法部與FBI發布的備忘錄感到震驚。如今，即使是FBI局長帕特爾（Kash Patel）與副局長邦吉諾（Dan Bongino）這類MAGA中堅分子的聲明，也無法平息支持者的不滿。

不過，白宮則為政府處理此事的方式辯護，表示該備忘錄正體現了政府對「透明」的承諾。發言人李維特表示：「政府承諾要全面調查，而政府也確實這麼做了。」