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否認須為德州洪災傷亡負責 白宮：惡毒的謊言

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國白宮發言人李維特。（新華社）
美國白宮發言人李維特。（新華社）

美國德州近日爆發豪雨引發洪災，傷亡人數不斷攀升，對於有人質疑川普政府上台後對聯邦政府裁員，衝擊到災防應變能力，白宮7日做出辯護，稱這是「惡毒的謊言」（depraved lie），並表示，國家氣象局有起到預警的作用。

白宮7日也指出，目前已確認有91人罹難，並表示，美國總統川普預計本周五前往災區。

德州南部連日豪雨，導致瓜達盧佩河（Guadalupe River）爆發嚴重水患，大水除了沖毀公路，也衝毀位於岸邊的女童夏令營。

白宮7日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，根據國土安全部的最新統計，已有91人在洪災中罹難，川普已為德州克爾郡（Kerr County）簽署重大災難宣言，以提供所需的資源給英勇的第一線救難人員。

李維特表示，災區現場仍非常危險，也可能有更多雨勢來襲，白宮呼籲當地居民保持警戒，並注意所有警告，做出相應的行動。

根據國會山莊報（The Hill）報導指出，聯邦參議院民主黨領袖舒默7日寫信給美國商務部監察長，要求調查國家氣象局的懸缺是否影響到洪災預警的延遲、空窗或準確度。

紐約時報也報導指出，國家氣象局的地方辦公室中，部分關鍵位置在大雨襲擊德州中部時，處於懸缺狀態；報導表示，盡管部分懸缺位置早於川普政府，但當前空缺率卻約為川普政府上台時的兩倍。

李維特對此在記者會形容說，這是一代才有一次的天然災害，卻看到民主黨和部分媒體在說謊，怪罪川普；李維特說，這些是惡毒的謊言，也對全國哀悼之際毫無益處。

李維特否認川普政府應該為洪災負責，指很多民主黨人希望把國家的悲劇轉化成政治遊戲；李維特說，國家氣象局已在暴洪前做出適時的預報和警告，甚至在災前給出破紀錄的準備時間；李維特也說，國家氣象局的人員充足，指有辦公室甚至是人手過多；李維特說，國家氣象局的人員比需要的還要多，任何人手不足的指控都是錯誤的。

李維特指出，川普預計本周結束前訪問災區，白宮目前正在規畫行程，有可能在11日出發，但李維特表示，白宮暫時規畫周五，不希望川普的訪問干擾災區的復原工作。

李維特說，川普和白宮為德州人民祈禱，尤其是失去孩子的父母，也表示，「川普總統愛你們，我們在為你們祈禱，他（川普）會在本周稍晚的時間去看你們。」

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