德州洪災攀至91死 白宮：川普擬本周五訪問災區
美國德州近日爆發豪雨引發洪災，白宮7日指出，目前已確認有91人罹難，並表示，美國總統川普預計本周五前往災區。
德州南部連日豪雨，導致瓜達盧佩河（Guadalupe River）爆發嚴重水患，大水除了沖毀公路，也衝毀位於岸邊的女童夏令營。
白宮7日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，根據國土安全部的最新統計，已有91人在洪災中罹難，川普已為德州克爾郡（Kerr County）簽署重大災難宣言，以提供所需的資源給英勇的第一線救難人員。
李維特表示，災區現場仍非常危險，也可能有更多雨勢來襲，白宮呼籲當地居民保持警戒，並注意所有警告，做出相應的行動；李維特也反駁民主黨的攻擊，否認川普政府應該為洪災負責，並指出，國家氣象局已在災前做出適時的預報和警告。
李維特指出，川普預計本周結束前訪問災區，白宮目前正在規畫行程，有可能在11日出發，但李維特表示，白宮暫時規畫周五，不希望川普的訪問干擾災區的復原工作。
李維特說，川普和白宮為德州人民祈禱，尤其是失去孩子的父母，也表示，「川普總統愛你們，我們在為你們祈禱，他（川普）會在本周稍晚的時間去看你們。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言