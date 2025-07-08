德州洪災攀至91死 白宮：川普擬本周五訪問災區

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。歐新社
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。歐新社

美國德州近日爆發豪雨引發洪災，白宮7日指出，目前已確認有91人罹難，並表示，美國總統川普預計本周五前往災區。

德州南部連日豪雨，導致瓜達盧佩河（Guadalupe River）爆發嚴重水患，大水除了沖毀公路，也衝毀位於岸邊的女童夏令營。

白宮7日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，根據國土安全部的最新統計，已有91人在洪災中罹難，川普已為德州克爾郡（Kerr County）簽署重大災難宣言，以提供所需的資源給英勇的第一線救難人員。

李維特表示，災區現場仍非常危險，也可能有更多雨勢來襲，白宮呼籲當地居民保持警戒，並注意所有警告，做出相應的行動；李維特也反駁民主黨的攻擊，否認川普政府應該為洪災負責，並指出，國家氣象局已在災前做出適時的預報和警告。

李維特指出，川普預計本周結束前訪問災區，白宮目前正在規畫行程，有可能在11日出發，但李維特表示，白宮暫時規畫周五，不希望川普的訪問干擾災區的復原工作。

李維特說，川普和白宮為德州人民祈禱，尤其是失去孩子的父母，也表示，「川普總統愛你們，我們在為你們祈禱，他（川普）會在本周稍晚的時間去看你們。」

川普 李維特 白宮

延伸閱讀

馬斯克喊創黨 川普回應「有夠荒謬 兩黨制最適合美國」

美國黨人選討論夯 川普策士憂分票：白白便宜了民主黨

德州洪災慘重…肇因砍經費？ 川普甩鍋卸責：沒人能料到

馬斯克創黨 政治槓桿劍指川普

相關新聞

德州洪災攀至91死 白宮：川普擬本周五訪問災區

美國德州近日爆發豪雨引發洪災，白宮7日指出，目前已確認有91人罹難，並表示，美國總統川普預計本周五前往災區。

馬斯克喊創黨 川普回應「有夠荒謬 兩黨制最適合美國」

對美國科技富豪馬斯克五日宣布創立「美國黨」，總統川普六日首次回應。川普認為，這很「荒謬」，馬斯克「玩玩可以」，但美國在兩...

美國黨人選討論夯 川普策士憂分票：白白便宜了民主黨

全球首富馬斯克五日宣布創黨後，與總統川普接近的極右翼網紅盧默指稱，前美國福斯新聞主播卡爾森和共和黨籍國會議員格林及馬西曾...

德州洪災慘重…肇因砍經費？ 川普甩鍋卸責：沒人能料到

上周美國德州豪雨引發的洪災已造成至少八十二人喪生，搜救人員六日持續尋找遭洪水沖走的數十名失蹤者。氣象預報員則提醒，洪水恐...

馬斯克發文開砲：貝森特是索羅斯走狗 他學政治的不懂數學

與美國總統川普形同陌路的科技億萬富豪馬斯克，7日在X平台上發文嚴詞抨擊川普左右手、財政部長貝森特，他說，貝森特是金融巨鱷...

美國114歲嬤親曝長壽秘訣 100多年吃「這1物」不膩

時人雜誌（People）報導，美國百歲老人吉布森（Bonita Gibson）7月4日迎來114歲生日，她受訪透露自己長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。