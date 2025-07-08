德州洪災攀至91死 白宮：川普擬本周五訪問災區

美國德州近日爆發豪雨引發洪災，白宮7日指出，目前已確認有91人罹難，並表示，美國總統川普預計本周五前往災區。

德州南部連日豪雨，導致瓜達盧佩河（Guadalupe River）爆發嚴重水患，大水除了沖毀公路，也衝毀位於岸邊的女童夏令營。

白宮7日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，根據國土安全部的最新統計，已有91人在洪災中罹難，川普已為德州克爾郡（Kerr County）簽署重大災難宣言，以提供所需的資源給英勇的第一線救難人員。

李維特表示，災區現場仍非常危險，也可能有更多雨勢來襲，白宮呼籲當地居民保持警戒，並注意所有警告，做出相應的行動；李維特也反駁民主黨的攻擊，否認川普政府應該為洪災負責，並指出，國家氣象局已在災前做出適時的預報和警告。

李維特指出，川普預計本周結束前訪問災區，白宮目前正在規畫行程，有可能在11日出發，但李維特表示，白宮暫時規畫周五，不希望川普的訪問干擾災區的復原工作。

李維特說，川普和白宮為德州人民祈禱，尤其是失去孩子的父母，也表示，「川普總統愛你們，我們在為你們祈禱，他（川普）會在本周稍晚的時間去看你們。」