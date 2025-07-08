美國黨人選討論夯 川普策士憂分票：白白便宜了民主黨

全球首富馬斯克五日宣布創黨後，與總統川普接近的極右翼網紅盧默指稱，前美國福斯新聞主播卡爾森和共和黨籍國會議員格林及馬西曾反對川普「又大又美法案」，因此可能入黨。美國富豪庫班與川普第一任的白宮官員史卡拉穆奇等人，六日表態有意入黨，重塑美國保守派政治版圖。

陰謀論網紅盧默在社群媒體Ｘ發文點名三位她認為可能加入馬斯克政黨的名人：卡爾森、格林及馬西，理由是他們都對川普心懷怨恨。

盧默寫道，卡爾森假裝挺川，其實是想為自己謀取政治利益。格林則在川、馬隔天互罵時挺馬，還支持馬斯克反對又大又美法案的立場，也使忠於川普的人感到憤怒。肯塔基州聯邦眾議員馬西素與馬斯克交好，常批評川普，而被他貼上「病態魯蛇」標籤。馬西聲稱，其實眾院有群共和黨籍議員反對該法案。

前美國職籃ＮＢＡ達拉斯獨行俠隊老闆庫班也表示有意入黨，在社媒貼文中分享梗圖並說自己與「競爭式民主中心」（ＣＣＤ）合作，該組織能幫馬斯克出現在選票上。

二○一七年川普第一任時擔任白宮通訊主任僅十天就被開除的史卡拉穆奇說，希望能和馬斯克討論組黨細節。有九十萬名網友追蹤的網紅克拉森斯坦也說，組黨超棒，想了解更多資訊。

科技投資人帕默建議，馬斯克政黨的政策應以人工智慧（ＡＩ）等支持美國軍事現代化，若這類政策列入黨綱，那他想捐款。台裔美籍企業家楊安澤六月也說，有聯繫馬斯克，希望在組黨上合作。楊安澤曾爭取代表民主黨參選紐約市長與總統，二○二二年與前兩大黨及無黨派人士合組「前進黨」。

也有人很擔憂馬斯克成立新政黨。共和黨策士、忠於川普的史東就坦言，希望馬斯克在共和黨初選制度內尋求改革，別成立新政黨瓜分選票，任由「馬克思信徒民主黨」漁翁得利。