馬斯克喊創黨 川普回應「有夠荒謬 兩黨制最適合美國」

對美國科技富豪馬斯克五日宣布創立「美國黨」，總統川普六日首次回應。川普認為，這很「荒謬」，馬斯克「玩玩可以」，但美國在兩黨制度下才能最好運作。

川普六日結束在新澤西州摩里斯鎮附近的高爾夫球俱樂部行程後，準備搭空軍一號返回華府時對媒體說，「我們共和黨取得巨大成功，民主黨則已迷失方向，但美國一直是兩黨制。我認為成立第三黨徒增困擾，（美國）制度看來本就是為兩黨設計的」。

川普還說，「第三黨（在美國）從未成功過，所以馬斯克玩玩、找點樂子可以，但我認為這很荒謬」。

曾傳出與馬斯克在白宮爆發肢體衝突的美國財長貝森特，六日對有線電視新聞網（ＣＮＮ）節目「美國國情」說，馬斯克旗下的特斯拉和太空探索科技公司（SpaceX）董事會也許更希望他別涉入政治。

貝森特提到，「我想那些董事會不喜歡五日（馬斯克創黨的）這項宣布，董事會將勸他專注自己的事業，而非政治活動」。

另外，川普六日在自創社群媒體真實社群發文，先惋惜稱馬斯克「脫軌」，還證實馬斯克曾想安插其富豪友人兼民間太空人艾薩克曼擔任美國太空總署（ＮＡＳＡ）署長。

川普在社群發文表示：「我很難過看著馬斯克近五周來徹底脫軌，基本上已變成一場火車事故。他居然還想成立第三黨，無視第三黨在美國政壇從未成功過的現實；第三黨唯一擅長的就是製造完全的破壞與混亂」。

川普並將馬斯克的組黨動機直接與其商業利益掛鉤。他聲稱，馬斯克組黨是因不滿美國政府中止電動車補貼政策。

川普還指控馬斯克企圖不當施壓，要求提名艾薩克曼領導ＮＡＳＡ。川普寫道，「讓伊隆（馬斯克名字）的密友，一位涉足太空事業的人領導ＮＡＳＡ並不合適，畢竟ＮＡＳＡ在伊隆的事業版圖中占有極大比重；而我的首要任務是保護美國大眾！」

紐約時報五月引述知情人士報導，馬斯克曾直接向川普遊說提名艾薩克曼掌舵ＮＡＳＡ，但在馬斯克離開川普政府的政府效率部（ＤＯＧＥ）後，川普五月底就撤回去年十二月對艾薩克曼的提名，理由則是他曾捐款給民主黨人。