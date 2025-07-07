繫好安全帶！美財長貝森特：將在接下來48小時宣布數個貿易協議

美國財長貝森特7日接受CNBC訪問時表示，美國將在未來48小時內宣布數個貿易協議。

他表示，美國總統川普關心的是協議的品質，而非數量。

他說：「許多人已改變其談判態度，我的收件匣在昨夜已爆滿，收到許多新的提案與新的提議。因此，未來幾天會相當忙碌。」

關於美國經濟方面，貝森特指出，美國將在通膨未復燃的情況下實現增長。他也說，美元的走勢並非異常情況，而市場可能已開始反應川普對利率的看法，降息的關鍵在於整體聯準會（Fed）理事會，而非主席一人。