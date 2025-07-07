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馬斯克發文開砲：貝森特是索羅斯走狗 他學政治的不懂數學

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
馬斯克發文抨擊財政部長貝森特是索羅斯的走狗。路透
馬斯克發文抨擊財政部長貝森特是索羅斯的走狗。路透

與美國總統川普形同陌路的科技億萬富豪馬斯克，7日在X平台上發文嚴詞抨擊川普左右手、財政部長貝森特，他說，貝森特是金融巨鱷索羅斯的走狗、主修政治科學，連數學都不會算。

馬斯克說，在一年前他的民調數字很亮眼，這正是川普利用他的原因。

馬斯克是在回應一則指稱貝森特曾為索羅斯工作十多年的貼文時，做出上述發言。

川普 貝森特 馬斯克

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