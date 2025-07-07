馬斯克發文開砲：貝森特是索羅斯走狗 他學政治的不懂數學
與美國總統川普形同陌路的科技億萬富豪馬斯克，7日在X平台上發文嚴詞抨擊川普左右手、財政部長貝森特，他說，貝森特是金融巨鱷索羅斯的走狗、主修政治科學，連數學都不會算。
馬斯克說，在一年前他的民調數字很亮眼，這正是川普利用他的原因。
馬斯克是在回應一則指稱貝森特曾為索羅斯工作十多年的貼文時，做出上述發言。
Bessent is a Soros stooge. And he's a political science major who can't even do math.— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2025
The polling for me was very positive a year ago, which is why Trump used me so much.
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