美國114歲嬤親曝長壽秘訣 100多年吃「這1物」不膩

時人雜誌（People）報導，美國百歲老人吉布森（Bonita Gibson）7月4日迎來114歲生日，她受訪透露自己長壽的秘訣是吃馬鈴薯，還有保持樂觀積極與時常微笑也是關鍵因素。

吉布森出生於1911年，今年美國國慶日7月4日迎來114歲生日，目前居住在密西根坎頓市的安養機構。

吉布森年幼時體弱多病，曾罹患腮腺炎、麻疹與百日咳，109歲那年更曾感染新冠肺炎。儘管如此，她仍克服病痛，成為繼115歲最長壽者凱特勒姆（Ethel Caterham）之後的高齡代表。

時人報導引述吉布森表示，馬鈴薯是她的長壽秘訣。她透露自己100多年來長期食用馬鈴薯，尤其1930年嫁給從事馬鈴薯產業的丈夫理查（Kenneth Richard）更是如此。即使理查在2003年過世後，吉布森也一如既往愛吃馬鈴薯。

除此之外，吉布森表示，保持樂觀態度和時常微笑是她長壽的另個秘訣。

根據吉布森的親戚，她99歲時仍能開車，100歲時首次坐飛機，102歲時第一次去賭場。現在她最喜歡的事，是和88歲的兒子每晚一起閱讀。

現年114歲的吉布森有3名孫子女、6名曾孫與16名玄孫。