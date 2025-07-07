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德州洪患奪逾50命 教宗向受難家庭致哀

中央社／ 梵蒂岡6日綜合外電報導
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。美聯社
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。美聯社

教宗良十四世（Leo XIV）今天向美國德州洪災的受難家庭表達哀悼與慰問。這場洪患造成至少50人罹難、近30多人失蹤，當中有很多是兒童。

法新社報導，教宗在三鐘經（Angelus）儀式後說：「我想對那些失去摯愛的家庭，尤其是那些參加德州瓜達魯普河（Guadalupe River）夏令營的女孩們，致上深切的哀悼。我們為他們祈禱。」

在瓜達魯普河7月4日因突發暴雨造成洪水後，搜救人員徹夜搜索27名少女及女童的下落。她們在河畔參加夏令營，然而當時水位在45分鐘內上升8公尺。

當地突然降下將近年雨量1/3的暴雨，相當於時雨量約300公釐。

教宗在今天稍晚抵達距離羅馬約20公里的夏宮岡多福堡（Castel Gandolfo），他將在此休假兩週。

教宗 暴雨 雨量

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