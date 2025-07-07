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美國吃不飽者比例攀升 大而美法案恐雪上加霜

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國總統川普指標性政策「大而美法案」削減食物援助開支。然而有數據統計顯示，目前約有15.6%的美國成年人有溫飽問題，比例還在持續增加。

美國Axios新聞網指出，線上調查機構「晨間諮詢」（Morning Consult）的最新資料顯示，愈來愈多美國人處於挨餓狀態。這對號稱全球最富有的美國而言無疑是令人震驚的數據，特別是在當前美股屢創新高、川普才剛簽署內含削減食物補助的「大而美法案」之際。

「晨間諮詢」首席經濟學家利爾（John Leer）表示，飢餓問題的上升，宛如一場醞釀中的列車事故，「現在華爾街股市屢創新高，與此同時美國糧安問題日益嚴重，兩者之間落差如此巨大，彷彿不同世界」。

「晨間諮詢」的每月調查顯示，回答自己「有時或經常吃不飽」（意即處於糧食不安全狀態）的美國成年人，比例在過去幾年持續緩步上升。

調查顯示，今年5月有15.6%的美國成年人有溫飽問題，幾乎是2021年的兩倍。當時美國國會擴大營養補充援助計畫（SNAP）與「兒童稅收抵免」（Child TaxCredit），有效降低貧窮率，也讓民眾手頭有更多錢購買食物。15.6%的比例似乎也高於新冠疫情前的水準。

「晨間諮詢」的數據只溯及到2021年，然而聯邦政府公布的糧食不安全統計，趨勢大致與晨間諮詢一致，且顯示出早在2023年，美國的糧食不安全比例就已超過疫情前。

費城地區的食物銀行聯盟Share Food Network目前由麥特希克（George Matysik）擔任執行長，聯盟的食物需求量較3年前增加120%。

麥特希克說：「2022年政府補助一縮減，我們就開始看到需求人數攀升。」此後糧食需求便持續攀升，並與雜貨物價一同上漲。

麥特希克表示，準備上路的「大而美法案」又再大幅削減食物補助，很可能讓溫飽問題雪上加霜。預計將有數百萬人失去福利，更多人的福利金額會減少。

川普7月4日簽署生效的「大而美法案」實際上是一項大型稅務與支出法案，核心內容是延長川普2017年的減稅政策，兌現他去年競選承諾讓小費、加班費免稅的政見，並為邊境安全和國防提供資金。新增成本有部分擬由削減支出來平衡。

法案預計削減近7000億美元的醫療補助（Medicaid）支出。營養補充援助計畫（SNAP）的食物援助開支，10年內則擬減少約2670億美元。

川普 法案 美國

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