川普痛批馬斯克組新黨使雙方嫌隙加深 特斯拉股價很不妙

美國總統川普抨擊馬斯克籌組新政黨，兩人之間嫌隙更深，也讓投資人更憂心此事對特斯拉（Tesla）和其他由馬斯克主導企業的後續影響。

川普周日對媒體說：「第三黨從來沒成功過，他可以玩玩看，但我認為這很荒謬。」他補充，美國「向來就是兩黨制」。

馬斯克周六宣布，他一直揚言要創立的「美國黨」已經成立了。前一天，川普才簽署馬斯克公開反對的減稅及支出法案。馬斯克並未透露新政黨細節，目前也沒有跡象顯示他已正式提出申請。

外界認為，馬斯克此舉表示他將長期涉足政治，這讓不少希望他專心提升特斯拉獲利的股東更加不安。今年以來特斯拉股價下跌超過兩成，周一開盤恐怕還會下跌。

Maybank證券機構股權銷售主管黃國雄表示，特斯拉周一早盤在Blue Ocean替代交易系統跌幅超過6%，香港時間上午9:29每股報296.05美元，較上周四美股收盤的315.35美元明顯下挫。

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）指出，馬斯克和川普的「重大心結」絲毫沒有降溫跡象，這次舉動恐怕會讓川普總統進一步將馬斯克排除在白宮決策圈之外。他也提到，馬斯克長期專注於政治，已讓部分投資人感到疲憊，預料特斯拉股價會因此受壓。

艾夫斯7月6日報告中寫道：「很簡單，馬斯克愈陷愈深政治漩渦，現在甚至想挑戰華府既有勢力，這正好和特斯拉投資人和股東的期待背道而馳，尤其現在正值特斯拉發展的關鍵時刻。」他補充，這場「政治豪賭」未來若持續擴大，不排除特斯拉董事會會被迫介入。

川普周日晚間繼續在Truth Social回應馬斯克籌組新黨一事，他說，過去五周「看到馬斯克完全失控」令他感到遺憾。川普同時強調，他推動的預算案取消電動車補貼「對馬斯克來說很不幸」。

美國財政部長貝森特則建議馬斯克，應該專心經營事業、少碰政治。

貝森特在CNN談到馬斯克時說：「我相信他旗下各家公司的董事會都希望他回去專心管理公司，這也是他最擅長的事。」

他說：「我想這些董事會對馬斯克昨天的宣布並不開心，未來也會勸他把重心放在本業，而不是政治活動上。」