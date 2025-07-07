騎單車穿越美國 信仰車隊關切人口販賣

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

騎單車橫跨美國12州，信仰車隊關注人口販賣並彰顯基督之愛！近期，「橫跨美國賽跑」單車越野賽於美國盛大舉行，ZOE團隊以反對人口販賣為使命，盼基督信仰能喚醒大眾的危機意識。對此，藉由單車賽程結合公益事業。

ZOE關注人口販賣

《基督教廣播網》報導，美國近期舉行一場橫跨美國賽跑 (Race Across America) 單車越野賽，參賽隊伍必須翻越三座山脈及穿越12個州，全程從加州歐申賽德至紐澤西州大西洋城約有3000英里。此外，參賽隊伍必須宣傳一項公益事業，並透過贊助商、捐贈者和個人網絡籌集善款。

其中，深植於基督信仰的ZOE團隊 (Team ZOE International) 以反對人口販賣為使命，盼為黑暗世界帶來光明，以實際行動彰顯基督之愛。對此，他們有明確的目標：拯救、恢復並提高公眾意識。

《LOCAL 12》指出，ZOE團隊與政府部門及社會服務機構合作，不僅在人口販賣發生時提供必要幫助，也為被販賣的婦女和孩童制定康復計畫，並要從源頭上預防人口販賣危機。

信仰喚醒公眾意識

成立於2002年ZOE團隊致力於防止兒童販賣、救助受害者並支持長期康復，團隊成員包括專業人士、傳教士和商業領袖，並自2018年來已參與三場單車越野賽。ZOE隊長奧坦齊表示，多數人認為人口販賣是發展中國家的問題，但美國也存在這種情況，而單車賽程可提高大眾關注。

奧坦齊強調，無論處於什麼情況，無論是信徒還是不認識耶穌的人，對於這些人口販賣的孩子或婦女，人們必須知道有一位公正的救主，祂會不惜一切代價去拯救他們、去愛他們。

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