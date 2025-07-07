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馬斯克欲在美成立第3政黨 專家：說易行難

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
馬斯克。（路透）
馬斯克。（路透）

億萬富豪馬斯克美國總統川普翻臉後，矢言成立新政黨，但專家直指成立全國等級的政黨說易行難，除了要面對層層州法，還要耗費數年來爭取選票權，並要因應激烈訴訟。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，經驗豐富的選舉法律師卡波爾（Brett Kappel）日前表示：「有辦法在創立新的美國政黨上做出重大努力的，也只有地表口袋最深之人了。」

他說：「政黨是各州法律下的產物。」

在美國，承認哪個政黨可以出現在選票上，每一州的法規都不同。卡波爾表示，要克服這些障礙，難度從「高」到「極高」不等。在某些情況下，為了讓候選人進入選票，剛成立的州政黨可能需要提交為數龐大的聯署簽名，接著在選舉週期中贏得一定比例的支持。

比如，在加州，取得資格的方法有二：一，新政黨必須網羅州內0.33%（或約7.5萬人）選民成為註冊黨員；二，提交110萬選民的簽名。接下來，新政黨若要保住這項資格，要不維持0.33%的黨員門檻，要不在州層級的選舉拿下至少2%選票。

若新政黨要從「州等級」升格為「全國等級」，每個州層級的政黨都必須尋求美國聯邦選舉委員會（FCC）諮詢意見。

而這類努力幾乎必然會招致民主黨和共和黨的強烈抵制，包括對各州的簽名提出司法挑戰，這必對馬斯克（Elon Musk）或任何想成立第3政黨的人，造成不小的訴訟費用。

成立一個全國性新政黨，過程也非常耗時。卡波爾表示，馬斯克若只是想把若干參選人推進某些州的選票上，難度雖高，但並非不可行。然而，若他打算從零成立新政黨，恐怕得花好幾年功夫，不可能趕得上2026年期中選舉。

馬斯克4日在社群平台X貼文指出，一個新興政黨可以「集中火力在僅2或3個參議院席位和8到10個眾議院選區，這樣就足以在表決中左右爭議性法案的成敗」。

CBS報導指出，成立全國性政黨挑戰性有多高，從現有的幾個第3政黨所陷困境不難看出一二。綠黨（Green Party）和自由黨（Libertarian Party）成立數十載，至今卻還在逐州爭取選票權和政黨資格認可。

卡波爾說：「創建新政黨並把它送進選票，可謂是難上加難。當然有錢能使鬼推磨，但這是一項耗時多年、耗資數億美元的計畫。」

美國 馬斯克

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