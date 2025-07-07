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德州洪災災情慘挨轟未預警 川普：沒人料得到

中央社／ 德州韓特6日綜合外電報導

美國德州豪雨引發的洪災造成至少78人喪生，救災人員今天分秒必爭搜尋遭洪水沖走的數十名失蹤民眾，當中包括孩童。氣象預報員警告，洪水可能再次來襲。

法新社報導，美國總統川普表示，他「可能」在11日視察這個南部州。

外界關切政府大幅削減天氣預報和相關聯邦機構經費，導致當地預警系統狀況惡化，對此，川普不以為然，他說，這場洪災是「百年才會遇到一次的災難」，「沒人預料得到」。

警長萊沙（Larry Leitha）表示，災情最慘重的克爾郡（Kerr County）有至少40名成年人和28名兒童喪生，鄰近地區則至少有10人命喪洪水。

德州公共安全廳廳長馬丁（Freeman Martin）在記者會上警告：「各位今天會看到死亡人數攀升。」

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示：「全州所有洪水災區，已知有41人失蹤。」

面對越來越多質疑為何不更早發布警報、不更早疏散熱門露營區民眾的聲音，川普回答說，這是前總統「拜登搞出來的」。

川普今天告訴記者，「那不是我們弄的」，被問到國家氣象局（NWS）人員和預算削減問題時，他說，「不會」重新聘用氣象學家。

至於逐步解散聯邦緊急事故管理總署（FEMA）的計畫是否會改變，川普說，「聯邦緊急事故管理總署的事，我們可以以後再談」。

先前曾表示救災工作應由州層級處理的川普，也簽署了「重大災難聲明」（major disaster declaration），釋出資源給德州。

川普 德州 洪水

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