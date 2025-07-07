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川普砲轟走火入魔！爆料馬斯克「不當安插」親信當NASA署長

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川普砲轟走火入魔！爆料馬斯克「不當安插」親信當NASA署長

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）5月30日在白宮歡送馬斯克（左）卸下政府效率部職務。路透
美國總統川普（右）5月30日在白宮歡送馬斯克（左）卸下政府效率部職務。路透

衛報報導，美國總統川普於當地時間6日回應稱馬斯克建黨計畫「荒謬」，隨後又在自家社群發表長文，先是惋惜稱馬斯克「走火入魔」宛如火車出軌災難，接著還證實馬斯克昔日企圖安插友人艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國航太總署（NASA）署長一事。

川普在社群發文表示：「我很難過看著馬斯克過去五周以來徹底『走火入魔』（off the rails），簡直就像火車出軌災難。他居然還想成立第三政黨，無視第三政黨在美國政壇從未成功過的現實」。他補充，「第三政黨唯一擅長的就是製造完全的破壞與混亂」。

川普進一步將馬斯克的組黨動機直接與經濟利益掛鉤。他聲稱，馬斯克之所以有此舉動，是因為不滿政府終止電動車補貼政策。

川普還指控馬斯克企圖不當施壓，要求提名艾薩克曼出任NASA署長。川普寫道：「我也認為，讓伊隆的密友，一位涉足太空事業的人，來領導NASA是不合適的，畢竟NASA在伊隆的企業版圖中佔有極大比重。」

紐約時報曾於5月31日報導，知情人士透露馬斯克曾直接向川普遊說提名艾薩克曼出任NASA署長人選，不過在馬斯克卸下川普政府職務之際，川普撤回提名艾薩克曼，據知情人士透露，理由是艾薩克曼曾向民主黨人捐款。

川普第二任期剛開始與馬斯克幾乎形影不離，不過在馬斯克離開川普政府後，不僅陸續砲轟「又大又美」法案，更影射川普涉入已故「淫魔富豪」艾普斯坦案等，雙方已然反目成仇。

川普 火車出軌 馬斯克

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