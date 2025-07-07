川普回應馬斯克建黨！給2字評論稱「玩玩可以」曾互毆的美財長開酸

路透報導，世界首富馬斯克近來因「又大又美」法案與美國總統川普鬧翻，馬斯克5日宣布已創立新政黨「美國黨」（America Party），劍指明年期中選舉。川普於當地時間6日回應此事「荒謬」，稱馬斯克「玩玩可以」，但美國在兩黨制度下才能最好運作。

川普6日從新澤西搭乘空軍一號時被記者問及此事，他直言創立第三政黨的想法「荒謬」。

川普表示：「我們共和黨非常成功，民主黨已經迷失方向，但美國一直是兩黨制，我認為創立第三政黨只會讓情勢更加混亂。這個制度看起來本來就是為兩個政黨設計的。」

川普稱：「第三政黨從未成功過，所以馬斯克玩玩可以，但我認為這是很荒唐的事。」

除此之外，先前傳出和馬斯克在白宮爆發肢體衝突的美國財政部長貝森特也評論表示，馬斯克旗下的特斯拉、SpaceX等董事會大概會希望馬斯克遠離政治。

貝森特表示：「我能想見這些董事會成員不樂意馬斯克5日的聲明，以後應該會勸他把重心放在做生意，而不是政治活動。」

馬斯克5日宣布成立美國黨，旨在為美國人民「爭回自由」，而且放話最快將在明年投入期中選舉。