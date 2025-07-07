德州洪災增至70死 川普令聯邦援助救災

德克薩斯州中部因豪雨引發洪災已造成至少70人喪生。克爾郡基督教女童軍夏令營「神秘營」遭山洪暴發沖毀，洪水將小屋從地基上沖走。家屬今天步入營地上空盪盪的小屋，對泡在水中的殘骸仔細翻找。

美聯社報導，救援人員繼續在艱難地形中奮力搜救包括11名女孩、1名夏令營輔導員在內的失蹤者。儘管距離這起風暴來襲已過3天，當局仍未提供估計數字，德州丘陵地區（Texas Hill Country）和其他受災地區究竟還有多少人下落不明，仍不清楚。

警長萊沙（Larry Leitha）指出，自從昨天下午以來，搜救人員在神秘營（Camp Mystic）和其他年輕人營隊所在的克爾郡（Kerr County）找到16具遺體，使得當地罹難總數來到59人，包括21名兒童。

他承諾搜救工作將會繼續，直到尋獲受到4日洪水影響的「每一個人」為止。此外，曲維斯郡（TravisCounty）有4人喪生、伯尼特郡（Burnet County）有3人罹難、肯德爾郡（Kendall County）2死、湯格林郡（Tom Green County）以及威廉森郡（WilliamsonCounty）各有1人喪生。

家屬今天上午首度獲准進入滿目瘡痍的營地查看，一旁的工作人員操作重型機具，從水中拉出樹幹和糾結的樹枝，持續在河中搜尋。隨著時間流逝，找到生還者的機會日益渺茫。

當局面臨的質疑與日俱增，質疑聲音聚焦於是否對易受洪水侵襲地區發布了足夠的警報、以及是否對應變與防範措施做出了充分的準備。

總統川普今天為克爾郡簽署「重大災難聲明」（major disaster declaration），啟動聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）前往德克薩斯州救災。

他在社群媒體上寫道：「這些家庭正在承受難以想象的悲劇，許多生命已逝，還有許多人下落不明。」