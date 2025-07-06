馬斯克擬組新政黨 川普前策士巴農嗆：應驅逐出境

億萬富豪馬斯克與美國總統川普決裂，更宣布成立新政黨。川普前首席策士巴農為此痛批馬斯克是「跳梁小丑」，應該被驅逐出境，馬斯克則用人身攻擊回敬巴農，兩人隔空互罵。

馬斯克（Elon Musk）在2024年美國總統大選期間力挺川普（Donald Trump），川普還曾讓他執掌政府效率部（DOGE），但兩人之後鬧翻。

馬斯克4日在社群媒體X平台做民調，詢問網友是否想要一個新政黨，結果有65.4%的網友回答支持這個想法，5日他便宣布將成立新政黨「美國黨」（America Party）。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，巴農（SteveBannon）4日在自己的Podcast節目痛批馬斯克是「跳梁小丑」和「白痴」，竟發起成立美國黨的民調，這種事只有外國人會做，「一個非美國人發起成立美國黨」。

巴農還說：「不，兄弟，你不是美國人，你是南非人。我們用了足夠時間來證明這個事實，你應該被驅逐出境，因為這是你犯下的諸多罪行之一。 」

馬斯克則在X平台上一段巴農的前述言論影片回文寫道：「這個叫做巴農的酒醉懶胖子要回監獄了，而且這次會待很久。他得為畢生罪行付出代價。」

馬斯克出生於南非，擁有美國公民身分。身為一位在外國出生的美國公民，他不能參選美國總統，但可以支持第三勢力候選人。這類候選人只要夠多人簽名支持他們競選，就能被印在各州選票上，然而第三勢力候選人取得重大突破實屬罕見。

英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）的美國政治專家湯立（Dafydd Townley）曾告訴新聞週刊，在美國政壇，第三勢力政黨往往不長命。

但湯立認為，馬斯克的新政黨可能會分走共和黨選票，導致民主黨至少在短期內主導聯邦眾議院。