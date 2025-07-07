馬斯克創「美國黨」扮攪局者 喊搶國會關鍵席次

美國科技富豪馬斯克五日宣布，已創立新政黨「美國黨」（America Party），旨在為美國人民「爭回自由」。對此，美國總統川普和白宮均尚未置評。

馬克斯四日先在旗下社群媒體Ｘ做民調，問追蹤他的網友支不支持他創黨。翌日他在Ｘ發文公布結果，支持與反對的比例為二比一，「你們將如願以償」，「今天，美國黨成立，把你們的自由還給你們」。

投資公司Azoria執行長費希白克五日在Ｘ發文批評馬斯克組黨，並重申支持川普，還宣布Azoria Tesla Convexity ETF將延後上市。費希白克寫道，「我鼓勵董事會立刻開會，要求馬斯克澄清他的政治野心，並評估這些野心是否能符合他身為特斯拉執行長的全職義務」。

全球首富馬斯克四日表示，新政黨應鎖定二至三席聯邦參議員，並聚焦八至十席聯邦眾議員。由於目前掌控國會兩院的共和黨僅擁有微弱多數，若新政黨能搶下如此數量的席次，就足以左右爭議性的法案表決，以確保國會的立法符合美國人民真正意願。

馬斯克在去年總統選戰期間是川普最大金主，已知共捐兩億八千多萬美元幫川普打選戰。馬斯克也捐給其他共和黨候選人。馬斯克擔任政府效率部（ＤＯＧＥ）特殊政府雇員的任期在五月底結束後，隨即與川普公然鬧翻。

馬斯克一直提出組新政黨的構想，也強烈反對川普第二任招牌的「又大又美法案」。

華盛頓郵報六日分析，美國黨將面臨至少六大挑戰。其一是美國總統大選採「贏者全拿」制，對第三勢力並不友善。美國喬治城大學學者諾埃爾指出，美國缺乏可讓多黨制或第三勢力成功運作的制度條件。

其二是歷史阻礙。美國兩黨制外的政黨雖存在已久，但這些黨在全國的吸引力很有限。不是兩大黨的總統候選人贏得選舉人票，上次已是一九六八年。

其三是競選策略與目標席次。美國杜克大學教授麥科考預料，美國黨候選人不會在選舉中勝出，但可能扮演攪局者或干擾者，破壞共和黨競選布局，並在北卡羅來納州等戰場州取得能改變局面的足夠選票。

其四是潛在支持者的內部分歧。諾埃爾提到，馬斯克尋求的「八成中間選民」未必具有可籌組政黨的足夠凝聚力；其五是爭取政治盟友。諾埃爾表示，馬斯克雖是全球首富，但新政黨需一批格外忠誠投入的支持者，可不是花錢就能買到。

最後則是馬斯克本人的性格。麥科考直言，難以想像馬斯克會有耐心用餘生嘗試籌組新政黨，這一切只是源於他與川普的恩怨，以及他試圖抹滅川普的政治遺緒。