馬斯克組美國黨 高喊「把自由還給人民」

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克5日宣布，將創設新政黨「美國黨」（America Party），將「把自由還給人民」，暗示將加入2026年國會期中選舉，顯示他和美國總統川普進一步決裂，關係從「金主」走向「對手」，勢將讓特斯拉投資人備感緊張。

馬克斯4日先在自家社群平台X辦民調，詢問追隨者是否支持他創設美國黨，5日公布結果，在1,250萬名參與者中，64%選擇支持，支持者是反對者的兩倍。

在馬斯克猛烈批評的「大而美」租稅支出法案5日被川普簽署成法律後，他6日發文表示，「各位想要一個新政黨，也應該擁有」，「今天，美國黨已成立」，並暗示可能投入2026年期中選舉，目標是讓支持「大而美」法案的議員落選。

他表示，美國黨代表「80%中間選民」，基於國會多數黨的席次優勢「微薄」，將聚焦只贏得2、3席的聯邦參議員、以及8-10個眾議院選區，扮演能左右爭議法案的「決定票」。他也說，美國黨黨團將獨立運作，並與共和黨及民主黨討論議案。

他並未透露美國黨的登記之處，但截至5日，聯邦選委會還沒發布顯示美國黨已正式登記的文件。任何新實體都必須向聯邦選委會揭露，但在與聯邦選舉相關的籌資與支出金額達到特定門檻前，不一定要在聯邦選委會正式登記。

馬斯克擴大涉足政治，也將引發特斯拉投資人緊張。投資業者Azoria執行長費雪貝克在馬斯克宣布創黨後，宣布將延後推出原訂本周掛牌的Azoria特斯拉Cnvexity指數型基金（ETF），並希望特斯拉董事會立刻和馬斯克見面，釐清馬斯克的政治企圖心，並評估這個企圖心能否符合他作為執行長必須全心付出的義務。

華盛頓郵報分析，馬斯克的建黨之路可能面臨六大挑戰。首先是美國選制有利兩黨制，且若馬斯克希望在各州推出聯邦候選人，他的政黨須遵守各州取得選票資格的不同規定。

其次為民意立場兩極化，壓縮第三政黨的空間，在美國兩黨以外的其他政黨長期都存在，只是全國層級的吸引力有限。第三是馬斯克政黨的策略，專家認為，馬斯克支持的候選人可能在關鍵選區扮演「攪局者」的角色，削弱共和黨候選人的選情，但他旗下企業與聯邦政府簽訂大量合約，也可能削弱正當性。

第四為馬斯克政黨的潛在支持者對於債務、科技監管等議題的立場都不同，很難形塑基本盤，也帶來第五個挑戰：募款、動員及催票皆仰賴與選民之間的連結。

最後，馬斯克能否忍受在經歷一連串繁瑣程序、最終還是落選的現實，依然是個問號。