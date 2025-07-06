從力挺川普到反目成仇…馬斯克擬建新政黨 「小而精」能否撼動「大而美」？

馬斯克在其擁有的社交平台X(前推特)上寫道：「鑑於我們的國家正因浪費和腐敗走向破產，我們正生活在一黨體制下，而非民主體制下。」馬斯克並沒有表明自己將在新的政黨內扮演什麼角色。按照美國憲法，出生於南非的馬斯克不能成為總統。不過，作為世界首富，馬斯克認為自己有能力左右聯邦、各州層面的選舉。據估算，馬斯克大約擁有3600億美元的財產。

在去年總統大選期間，馬斯克為川普陣營提供了2.5億多美元的資金。川普上任後，馬斯克更是出面組建「政府效率部」，大刀闊斧地削減各政府部門預算、解雇政府職員，引發了巨大爭議。但是後來，馬斯克在「大而美」減稅法案等議題上猛烈抨擊川普，後者也不甘示弱、反唇相譏。馬斯克甚至不無威脅地表示：「要是沒有我，川普本會輸掉大選。」

目前，川普的「大而美」法案已經驚險地通過國會兩院批准正式成為法律。美國總統稱，馬斯克之所以激烈反對該法案是因為特斯拉電動車會失去政府補貼。

四兩撥千斤？

美國政治自1860年代起就由共和黨與民主黨主導。盡管不時有其他小黨派「攪局」，但是兩黨政治的格局在過去的一個半世紀中難以撼動。因此，馬斯克的新政黨能走多遠，還是一個巨大的未知數。他本人已經表示，並不指望新的政黨能奪取全面勝利，而是爭取獲得參議院以及眾議院的少量席位，從而在「大而美」這樣的爭議法案中精准發揮關鍵作用。

馬斯克本人的政治立場明顯右傾，很難獲得左翼的民主黨選民支持。而和川普鬧翻後，右翼的共和黨選民也可能對馬斯克敬而遠之。盡管民主黨和共和黨也有中間派支持者，但是分析人士認為，右翼立場鮮明的馬斯克不太可能贏得中間派選民的支持。

（法新社、路透社、美聯社）

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