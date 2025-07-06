飛機闖入川普高球俱樂部空域 美軍F-16升空攔截
北美航太防衛司令部（NORAD）發布聲明表示，美軍F-16戰鬥機今天升空，攔截1架違反臨時限制措施、誤闖美國總統川普紐澤西州貝德敏斯特（Bedminster）高球俱樂部上空的民用飛機。
路透社報導，北美航太防衛司令部表示，這起事件發生在下午2時39分左右，是今天第5次未經授權進入限制空域的事件。
北美航太防衛司令部聲明表示，F-16戰機以所謂的「頭撞」（headbutt）動作，引起民航機駕駛的注意，並護送民航機安全離開此區。
頭撞動作指的是戰鬥機近距離飛過近另一架飛機側身，並從其機頭前方切入。
白宮並未立即發表評論。北美航太防衛司令部近幾週通報多起類似事件，並敦促民航飛機駕駛在這個地區起飛之前查看所有通知。
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