習近平攻打台灣前將先知會普亭牽制歐洲！北約秘書長警告陸犯台劇本

紐約時報雜誌5日刊出北約秘書長呂特的專訪，呂特高度讚賞美國總統川普對於北約軍費改革的貢獻，並罕見地提及台灣與中國大陸情勢，強調印太地區與大西洋安全已密不可分。呂特警告，若中國國家主席習近平決定攻打台灣，將首先通知並要求俄羅斯總統普亭同步對北約發動攻擊以牽制歐洲，各國唯有強化軍費與印太協作，才能有效嚇阻中俄聯動挑戰。

這場專訪刊出前不久，北約32個成員國在海牙達成共識，預計2035年前將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%，遠高於當前的2%既定門檻。

呂特進一步解釋，目前北約面臨巨大的地緣政治挑戰，俄羅斯軍工產能快速回升，並與北韓、中國與伊朗聯手打擊烏克蘭。在現行地緣政治格局下，「印太地區與大西洋地區的安全變得越來越緊密相連。我們知道中國正虎視眈眈盯著台灣。如果北約還停留在過去2%的國防支出目標，我們根本就無法保衛自己。」

呂特表示，他主張各國核心國防支出須提高至GDP的3.5%，再加上網路作戰、混合戰應對及社會韌性建設的額外支出，總額將達到5%。儘管支出可觀，但呂特語帶嘲諷表示：「如果不這麼做，我們就得學俄文了。」

問及川普對北約的不滿，是否不僅是因為歐洲軍費過低，而是反映川普對國際承諾本質上的功利看法時，呂特表示否定。

呂特認為，美方在川普第二任內依然展現戰略承諾，並點名國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯與駐北約大使惠塔克等「出色的外交團隊」，重申「美國是北約不可分割的一部分」，守護歐洲同樣攸關美國自身安全。

呂特進一步指出，若習近平真的決定攻打台灣，很可能會先聯絡普亭，「要求俄羅斯攻擊北約領土，讓歐洲分身乏術」。呂特在受訪時，使用「習近平的小夥伴」這種字眼形容普亭。

呂特直言，這樣的聯動挑戰「極可能發生」，北約唯有全面升級戰力、並強化與印太協作才能有效嚇阻。

除此之外，被問及是否對川普過於奉承、甚至讓北約淪為「北大西洋川普組織」，呂特回應：「值得讚揚的人就該讚揚。若非川普領導並再次當選總統，北約永遠、永遠、永遠無法達成共識，將軍費開支從GDP的2%提高至5%。」