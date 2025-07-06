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創新政黨槓川普 馬斯克：把兵力集中在精準位置

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
馬斯克。美聯社
馬斯克。美聯社

美國總統川普與他2024大選重要金主馬斯克的「兄弟情」今年6月決裂後今天進一步惡化。馬斯克宣布成立第3政黨，欲藉「把兵力高度集中在最精準的位置」來打破現有政治體制。

馬斯克（Elon Musk）昨天趁美國獨立紀念日，也就是國慶日，在社群平台X發文開放投票，徵詢網友是否支持成立新的美國政黨，「獨立紀念日是提出這個問題的完美時機，各位是否想自兩黨（有人甚至會說是單一政黨）體制獨立出來？我們應該創建『美國黨』（America Party）嗎？」

他今天宣布結果時表示，「你們以2比1的比例支持籌組新政黨，你們將如願以償！」

「今天，美國黨成立，把你們的自由還給你們。」

他在另一則推文中說，要破解單一政黨體制，就要仿效古希臘城邦底比斯將軍與政治家伊巴密濃達（Epaminondas）粉碎斯巴達（Spartan）戰無不勝神話一般，「在戰場上把兵力高度集中在最精準的位置」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克曾說希望建立一個財政保守、控制支出的政黨，但並未透露黨綱細節。

美國兩黨制長久以來一直遭到民主黨和共和黨的批評。然而，上個世紀在籌組第3政黨的努力方面，成效卻甚微。億萬富豪裴洛（Ross Perot）1992年曾以獨立參選人身分角逐總統，贏得近1/5的普選票，但因未拿下任何一州，沒有贏得任何選舉人票，導致最終由柯林頓（Bill Clinton）勝選。

路透社報導，馬斯克宣布成立新政黨之前，川普4日剛簽署「大而美」減稅與支出法案。這項法案是馬斯克與川普決裂的關鍵。

馬斯克憑藉旗下電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）成為全球首富，2024年美國總統大選選前曾投入數億美元力挺川普重回白宮，並在川普2025年1月展開第2任期時領導政府效率部（DOGE），負責削減政府開支。

到了6月，馬斯克為了大而美法案公開與川普撕破臉。馬斯克先前曾表示，他將創立新政黨，並砸錢將那些支持這項法案的國會議員趕下台。

共和黨籍的川普本週稍早則揚言，將切斷馬斯克旗下數間公司收到的數十億美元政府補貼。

共和黨陣營憂心，馬斯克與川普的交鋒恐傷及他們2026年期中選舉選情，推升保住國會多數的難度。

當被問及什麼原因讓他與川普反目成仇，馬斯克在X貼文說：「赤字從拜登時期已達瘋狂程度的2兆美元，增加到2.5兆美元，這將導致國家破產。」

馬斯克宣布成立新政黨，川普和白宮都尚未立即回應。

法新社報導，川普日前在白宮面對媒體記者時，被問到他是否會考慮將馬斯克驅逐出境，他回答說：「我不知道。我們會去研究看看。」

川普認為，馬斯克之所以攻擊大而美法案，是因為不滿當中取消支持電動車產業的措施。川普威脅說：「他（馬斯克）正在失去他的電動車權限，他對此非常不開心，…但他可能還要失去多許多的東西。我現在就可以告訴你 伊隆（馬斯克）可能失去的比這多許多。」

川普也在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發表過類似言論。他寫道：「伊隆若沒了補助，很可能被迫關門大吉並回到南非老家。」

川普 美國 馬斯克

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