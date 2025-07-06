川普破百億美元身家曝光！靠1投資狂賺69億 負債逾6.4億

紐約時報報導，美國總統川普第二任期就職以來身家暴增，估計目前淨資產可能已突破100億美元，折合台幣約2919億，其中超過7成受惠於迷因幣$TRUMP與大舉投資加密產業。不過，儘管帳面資產水漲船高，川普仍背負逾6.4億美元債務，約台幣186.8億。

加密貨幣：多達71億美元（約台幣2072億）

川普身家主要來自他今年1月就職前幾天推出的迷因幣$TRUMP，截至美東時間7月1日中午，該幣交易價格約為8.67美元，以此估算，川普手上的幣價值約69億美元。但該幣目前無法交易，若大規模拋售將導致幣值崩跌。此外，川普持有比例與合作夥伴之間的分配也未明朗。

另外，根據區塊鏈數據平台Chainalysis，$TRUMP的交易手續費已經讓川普與其家族和夥伴進帳至少3.2億美元。

川普協助創立的加密公司「世界自由財務」（World Liberty Financial）亦為其帶來可觀收益。該公司自去年以來累計售出逾6.8億美元的WLFI代幣，川普家族依合約享有75%分潤，推估已實得逾3億美元收入。

此外，川普個人持有150億枚WLFI代幣，依初始價格估算帳面價值約2.36億美元，儘管目前尚無法交易，未來若開放流通，資產價值有望進一步提升。

股票、債券與現金：至少22億美元（約台幣642億）

川普持有「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group）1.15億股，市值約20億美元，為其僅次於迷因幣的第二大資產來源，但尚未變現。

川普另持有至少2.36億美元的金融投資組合，以債券與現金為主，實際總額可能更高，去年光是利息與股息就帶來至少1300萬美元收益。

房地產與其他商業持股：至少13億美元（約台幣379億）

川普名下的房地產與商業持股總估值至少達13億美元，這不包括川普媒體集團和加密公司。川普在最新申報中表示，他名下有19項不動產資產，估值各超過5000萬美元，但未列出上限。

2024年營收最高者為佛州的川普多拉爾高球俱樂部（Trump National Doral），約1.1億美元，以及海湖莊園（Mar-a-Lago）私人俱樂部與房產，約5000萬美元。

不過，由於資產估值僅為概算、未揭露支出與持股結構，實際淨值與盈虧情況不明。此外，川普因誇大房產價值，曾在民事審判中遭判罰近5億美元。

版稅收入：2024年至少1100萬美元（約台幣3.2億）

川普將自己的名字授權給各式各樣的消費性商品，包括金錶、電吉他、桌上型畫冊、球鞋與聖經等。根據財務揭露文件，這些授權交易在2024年為他帶來超過1100萬美元的穩定版稅收入。

負債：不含利息超過6.4億美元（約台幣186億）

川普目前總負債超過6.4億美元，其中約1億美元來自房地產貸款，另有逾5億美元來自近期訴訟敗訴，包括與作家卡洛爾（E. Jean Carroll）的兩起官司。

川普已提供資產擔保換取上訴保證金，暫時免於立即賠付，但若最終敗訴，仍須支付全額賠償金與利息，債務恐進一步攀升。