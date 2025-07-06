馬斯克若成立政黨 民調：近40%美國人會支持

新民調顯示，如果科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）成立第3黨來挑戰共和黨和民主黨，約40%美國人會支持。

英國「獨立報」（The Independent）報導，根據Quantus Insights這份調查，14%選民表示「非常有可能」支持或投票給這位特斯拉（Tesla）執行長創建的政黨，26%說「有點可能」。

另有38%選民表示不太可能支持馬斯克，22%回答「不確定」。

「紐約時報」（The New York Times）報導，截至今晚，馬斯克尚未為這個新政黨提交任何正式文件。不過他在另一則貼文中表示，美國黨將會在「明年」投入選舉。目前尚無跡象顯示馬斯克正積極推動政黨成立。根據規定，任何新政黨都必須向聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）申報。

這位世界首富先前稱總統川普的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）「瘋狂」，在網路上大罵川普之後，聲稱他將創辦「美國黨」（America Party）。

議員3日投票通過該法案，川普4日簽署。

Quantus Insights這份民調在6月30日至7月2日訪問1000名註冊選民，誤差率3%。