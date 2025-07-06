德州洪災死者攀至43 州長延長災難狀態

美國德州中部的毀滅性洪災罹難人數今天攀升至43，包括15童，州長艾波特表示他已延長災難狀態。與此同時，搜救人員正持續搜尋數十名失蹤的夏令營女童。

法新社報導，警長萊沙（Larry Leitha）在記者會中表示：「我們目前在克爾郡（Kerr County）找到43具遺體，包括28名成年人和5名孩童」。

萊沙稍早前表示已撤離850人，包括8名傷者。

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示他已延長災難狀態，並向總統川普申請額外聯邦資源。

德州昨天開始的這場洪水，是因為當地短短幾小時期間就降下好幾個月的雨量，導致瓜達魯普河（Guadalupe River）水位在45分鐘內上漲了8公尺。

萊沙今天表示，參加克爾郡神秘營（Camp Mystic）基督教夏令營的女童約達750人，至今仍有27童下落不明。

美國媒體引述夏令營家屬的話說，有4名失蹤女童已經身亡。

川普政府因削減負責天氣預報和防災工作的美國國家海洋暨大氣總署和美國國家氣象局（NWS）資金和數百名工作人員，引發科學家和災害管理機構的批評。

路透社報導，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，美國國家氣象局（National Weather Service）前一天發布的「中等」洪水預警，未能正確預測此次的極端降雨，並表示川普政府正在努力升級這套系統。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）前署長史賓拉德（Rick Spinrad）表示，川普政府裁減了美國國家氣象局和上級機構美國國家海洋暨大氣總署的數千名人力，導致許多氣象部門人手不足。他表示，他不確定人力縮編是否是導致德州極端洪災預警不足的原因，但他表示，這必然會削弱這個機構提供準確及時預報的能力。

他說：「民眾預防風暴的能力將受到影響。這無疑代表著將有更多人喪生，財產損失也可能更大。」