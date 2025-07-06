與川普撕破臉！馬斯克宣布建黨叫「這名字」明年加入選戰

紐約時報報導，世界首富馬斯克5日宣布即將成立新政黨「美國黨」，目標挑戰他口中的「一黨制」體制，這將是龐大且充滿挑戰的任務，料將考驗馬斯克近來在美國政治中展現的影響力。

「當政府在浪費與貪汙中讓國家走向破產時，我們其實活在一個一黨制的體制裡，而非真正的民主社會，」馬斯克5日在X發文寫道：「今天，美國黨（America Party）正式成立，要把自由還給你們。」

紐時報導指出，儘管馬斯克聲稱將成立新政黨，但截至美東時間5日晚間，尚未提交相關註冊文件。不過，他在另一篇貼文補充，「美國黨」將於2026年投入選舉活動。

馬斯克是美國總統川普2024年選總統時的主要金主兼親密盟友，曾領導政府效率部大幅刪減政府計畫與預算，後來與川普公開決裂。

馬斯克對川普所推動的大型國內政策法案極為不滿，6月在社群痛批「又大又美法案」是「令人作嘔的惡法」，此後公開與川普撕破臉。

白宮方面尚未對此回應置評請求。