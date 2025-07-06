美國德州洪災增至51死！至少15名夏令營女童喪生 居民質疑人禍釀災

紐約時報報導，美國德州中南部3日晚間遭洪水肆虐，迄今死亡人數增至51人，其中包含至少15名參加夏令營的女孩。截至當地時間5日，約有27名夏令營相關人士下落不明。

華爾街日報（WSJ）報導指出，當局4日凌晨才陸續發布最危急的關鍵暴洪警報，當時許多居民仍處於熟睡中，難以接獲警示與撤離，引發當地居民和罹難者家屬質疑，當局災害應變不當、決策失誤釀成重大傷亡。

美國有線電視新聞網（CNN）於當地時間5日晚間報導，根據當局統計，暴洪死亡人數已經增至47人，其中包含28名成人和15名兒童。

WSJ報導，德州當局2日啟動防災工作因應周末前可能發生的洪水。

3日下午1時18分，美國國家氣象局（NWS）聖安東尼奧辦公室（San Antonio office）首次發布可能洪水警報，並表示當地強降雨可能引發克爾郡（Kerr County）在內8個郡出現洪水。

位於克爾郡的神秘營（Camp Mystic）基督教夏令營，是此次洪災重創的女子夏令營之一，根據當局，目前仍有27名來自該夏令營的女孩下落不明。

隨後直到4日凌晨1時14分，聖安東尼奧辦公室發布第一則突發洪水警報，代表洪水即將或已經發生，當時距離暴洪源頭的瓜達魯普河（Guadalupe River）暴漲還有幾小時；2小時後，該辦公室發布災難級警告「突發性洪水緊急警報」。

根據洪水監測儀數據，瓜達魯普河在4日凌晨3時於神秘營一帶達到洪水水位，最嚴重洪災情形發生在凌晨4時至4時30分。

根據NWS，接近清晨5時，克爾郡警長辦公室通報多處低水位道路已被淹沒，NWS並於5時10分警告亨特地區（Hunt）水位急遽上升，呼籲民眾儘速撤離至高處。

然而，災情發生時正值凌晨，多數居民仍在熟睡，可能錯過第一時間警示或來不及撤離。儘管警報透過手機緊急通報系統發出，但深夜時段的傳播效果有限，也讓這場突如其來的洪水更加致命。

WSJ報導另提到，負責發布該地區警報的2處NWS辦公室近月來皆受到聯邦預算削減影響。

根據美國國家氣象局員工工會（National Weather Service Employees Organization），聖安東尼奧辦公室26名編制中缺額6人，其中包括2名預報員；聖安傑洛辦公室（San Angelo）則在23人編制中缺少4人，同樣包含2名預報員。

不過，工會立法主任法伊（Tom Fahy）表示，這些人力短缺情況並未影響氣象局發布洪水警報的能力。