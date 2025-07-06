美國國慶假期不平靜 多地傳槍響至少2死

中央社／ 印第安納波利斯5日綜合外電報導

今年的美國國慶假期，全美各地發生多起槍擊案，其中發生在印第安納波利斯的槍擊案造成至少2人身亡，當地一名警察局長公開對最新發生的暴力事件表達不滿與挫折感。

美聯社報導，印第安納波利斯（Indianapolis）都會區警察局局長貝里（Chris Bailey）今天清晨向媒體表示，這起暴行「令人完全無法接受且毫無必要」，還說父母及監護人需要更妥善管教他們的孩子。

他說：「這裡有數以百計小孩沒人管。我不曉得我說了多少次：我們不是你們孩子的監護人，你們才是！家長和監護人必須站出來。今晚有一個孩子喪命。」

費城（Philadelphia）和芝加哥（Chicago）及麻薩諸塞州布洛克敦（Brockton）等其他城市也傳出大規模槍擊案，布洛克敦今天早上發生槍戰後，有6人送醫救治。

此外，喬治亞州官員通報昨天有兩艘船在湖上爆炸

喬治亞州自然資源局（Georgia Department of Natural Resources）指出，其中一艘船在藍尼爾湖（Lake Lanier）爆炸，造成7人受到二級到三級燒燙傷，傷者年齡介於5歲到45歲之間；另一艘船則在諾特利湖（Lake Nottely）爆炸後沉沒，7人遭受燒燙傷。

美國夏季月分的暴力與槍擊事件經常攀升，特別是在7月4日美國國慶日前後，這段期間通常是美國一年之中死傷數一數二嚴重的時期。

槍擊 爆炸 美國

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