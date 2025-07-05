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美國印第安納州發生槍擊案 造成1死6傷

中央社／ 印第安納波利斯5日綜合外電報導
美國印第安納州印第安納波利斯市（Indianapolis）警方指出，今天凌晨當地發生一起槍擊案，造成1人死亡、6人受傷。示意圖／ingimage
美國印第安納州印第安納波利斯市（Indianapolis）警方指出，今天凌晨當地發生一起槍擊案，造成1人死亡、6人受傷。示意圖／ingimage

美國印第安納州印第安納波利斯市（Indianapolis）警方指出，今天凌晨當地發生一起槍擊案，造成1人死亡、6人受傷。

法新社報導，印第安納波利斯都會警察局（IMPD）副局長泰瑞（Tanya Terry）在記者會說，這起槍擊案發生於當地時間凌晨1時27分左右，當時員警正在調查騷亂事件。

槍擊案發生後，有1人當場被宣告不治，5位傷者送醫接受治療，另有1人自行走到醫療機構就醫。

泰瑞還表示，其中3人都是青少年，包含死者在內，但她沒有透露其他人的年齡和狀況。

警方在現場繳獲數把槍枝，並拘留大約7人進行詢問。

非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）的數據顯示，2025年迄今美國已發生189起大規模槍擊，該組織的大規模槍擊定義是4人或4人以上中槍。

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