川普「大而美」法案通過 美短期國庫券恐傾巢而出

美國大而美法案通過，恐促使政府大量發行短期國庫券，以因應政府財政赤字支出的融資需求，而債市參與者正嚴陣以待。

美國眾議院3日通過川普的「大而美」法案，次日由總統川普簽署生效。市場預期，美財政部將大量發行短期國庫券，而這將考驗投資人需求。國庫券是美國政府發行的一年期以下低風險公債，殖利率近來已升至4%以上。

儘管政府發行部分國庫券的成本，可能低於標售殖利率接近4.35%的10年期公債，但此策略不無風險。倚賴短期資金，恐使借款人日後面臨成本或波動性更高的融資成本。

加拿大一名債券投資組合經理表示，「只要是用非常短期的債券為赤字融資，就有突發性衝擊導致成本上升的風險」。舉例來說，若通膨意外升溫、聯準會（Fed）被迫升息，就會推升國庫券殖利率與短期融資成本；若經濟陷入衰退、經濟活動收縮，導致儲蓄減少，也可能抑制市場對短期債券的需求。

川普曾表明，偏好發行國庫券，而非長債。美國財長貝森特日前也表態支持，稱政府增加長債供給「並無意義」。

市場預期國庫券供給大增，有可能引發美國最短期公債市場再現波動，顯示債市焦點已自年初出現轉變。如今市場關切的議題為，國庫券是否供過多於求，以及這將如何影響殖利率。

美國財政部借款諮詢委員會（TBAC）建議，國庫券占政府未償債務餘額比重應為20%左右，但目前看來有可能進一步提高。美銀（BofA）證券利率策略師預估，國庫券供給占比可能升抵整體可流通債務的25%。