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加州今年最大野火延燒逾7萬英畝 出動數百消防員救火

中央社／ 洛杉磯4日綜合外電報導
美國加州今年以來最大規模野火過去3天來已吞噬超過7萬英畝土地，當局已經派出數百名消防員救火，力圖控制火勢。圖／路透社
美國加州今年以來最大規模野火過去3天來已吞噬超過7萬英畝土地，當局已經派出數百名消防員救火，力圖控制火勢。圖／路透社

美國加州今年以來最大規模野火過去3天來已吞噬超過7萬英畝土地，當局已經派出數百名消防員救火，力圖控制火勢。

法新社報導，「馬德雷大火」（Madre Fire）2日在加州中部鄉村地區聖路易奧比斯波郡（San Luis Obispo County）爆發。約200人接獲疏散命令，數十棟建築受火勢威脅。

根據加州森林防火廳（Cal Fire）今天提供的最新數據，這場野火2日以來已吞噬7萬800英畝土地，當局已派出超過600名消防員以及40輛消防車，力圖控制火勢。

這是加州今年以來最大規模野火；年初，加州就曾遭野火肆虐，當時燒毀洛杉磯大片地區。

這是美國總統川普（Donald Trump）下令削減氣候災害應變相關聯邦機構預算及員額後的第一個夏季，受影響機構包含農業部林務署（Forest Service）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）與聯邦緊急事故管理總署（FEMA）。

加州州長紐松（Gavin Newsom）今天指出，過去24小時，加州的聯邦土地上新增了15起野火。他呼籲總統川普優先撥款以強化消防資源。

紐松在社群平台X上寫道：「川普必須清醒過來，開始提供資金給這些鄉村地區的聯邦消防員與土地管理團隊，而不是幫億萬富豪減稅。」

紐松2日指控川普未編列足夠經費支持野火防治計畫。紐松在記者會上說：「我們需要相稱的資源投入，而非空泛口號。」他指出，加州超過50%土地是由聯邦政府管轄。

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