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法案過關太開心！川普夫婦白宮大秀恩愛 擁吻嗨跳「魔性搓澡舞」

香港01／ 撰文／官祿倡
美國總統川普與妻子梅蘭妮亞在白宮陽台大曬恩愛。圖／歐新社
美國總統川普與妻子梅蘭妮亞在白宮陽台大曬恩愛。圖／歐新社

美國總統川普（Donald Trump）7月4日將「大而美」法案簽署成法律，這草案由他一手推動但廣受爭議，在國會審議時還一度受阻，最終成功通過。簽署當日也是美國國慶紀念日——獨立日，川普心願已成還在當日活動結束後與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）在白宮陽台大曬恩愛，二人相擁親吻還隨歌曲《YMCA》一同起舞。

川普在簽署「大而美」法案的日子撞期獨立日，美國人一般在獨立日展現愛國情懷，通常用燒烤派對、煙花表演等來慶祝這一節日。

白宮也在簽署儀式後舉行慶祝活動，包括有B-2轟炸機等戰機在白宮上空飛過，現場並燃放煙花、舉行派對。而在煙花表演結束後，現場開始演奏川普在去年競選集會中常常播放的歌曲《YMCA》。川普隨即跳起招牌舞蹈，甚至梅蘭妮亞也罕見地隨音樂舉起雙手跳了一下，場面歡樂。

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數據中的特朗普關稅戰｜安邦智庫

文章授權轉載自《香港01》

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