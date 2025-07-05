快訊

堅持養「烏龜奶汪」被說沒救了…他1原因不放棄結局淚崩：愛讓血肉瘋狂生長

不斷更新／丹娜絲颱風進逼 陸海空交通看這裡

末日後換特價手機！三星S25 Ultra現省萬元 iPhone 16 Pro Max優惠砍5千

川普小女兒首度公開兒子照片 網友驚呼：外公基因太強

香港01／ 撰文／莊勁菲
川普小女兒蒂芬妮與其丈夫。圖／路透
川普小女兒蒂芬妮與其丈夫。圖／路透

美國總統川普（Donald Trump）的小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）5月誕下兒子亞歷山大（Alexander Trump Boulos），成為川普第11個孫子。新晉媽媽的蒂芬妮7月3日在社交平台Instagram上首度分享兒子的照片，網友直呼寶寶太可愛，甚至有人說他和川普「簡直一模一樣」，感歎外公的基因太強大。

蒂芬妮周四發布一組照片，顯示自己和丈夫Michael Boulos陪在兒子亞歷山大身邊。她配文寫道：「我們生命的摯愛，ATB（Alexander Trump Boulos縮寫）。」

照片顯示亞歷山大長着一頭棕髮、一堆水靈靈的藍眼睛，其中一幅相片中他躺在媽媽懷裏，望向鏡頭、瞪大雙眼、嘴巴張成「O型」。

網友紛紛留下評論：「恭喜蒂芬妮！寶寶很可愛。」、「他太美麗了。」、「在外公就職總統那年出生，也太酷了！」、「川普總統的基因真強大，亞歷山大簡直跟他是一個模子印出來的。」

蒂芬妮是川普與第二任妻子Marla Maples誕下的獨生女。她2022年11月與黎巴嫩裔Michael Boulos在川普旗下，位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦隆重婚禮。川普去年10月出席底特律經濟俱樂部活動時，首次透露蒂芬妮即將為人母的消息。川普小女兒曬出與未婚夫合照：等不及要共度餘生

延伸閱讀：

特朗普將迎第11名孫兒　Ivanka為妹妹Tiffany辦產前派對｜多圖

特朗普小女兒產子　首度公開BB照片　網民直呼：外公基因太強大

文章授權轉載自《香港01》

川普

相關新聞

慶祝獨立249年！ 直擊「又大又美」美國國慶煙火

美國4日慶祝美國獨立249周年，除了當日午間舉辦的國慶遊行，華盛頓特區晚間施放的國慶煙火一直是7月4日國慶的重頭戲活動之...

川普外孫+1！小女兒蒂芬妮公開兒子照片 網友驚呼：外公基因太強

美國總統川普（Donald Trump）的小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）5月誕下兒子亞歷山大（Alexander Trump Boulos），成為川普第11個孫子。新晉媽媽的蒂芬妮7月3日

美國慶日出席公民宣誓典禮 阿諾讚移民是動作英雄

在美國國慶日的今天，好萊塢動作巨星、前加州州長阿諾史瓦辛格出席一場美國新公民宣誓典禮並表示，不需要特技才能成為動作英雄，...

獨立日再提創「美國黨」 馬斯克：聚焦少數席次 成為關鍵決定票

世界首富馬斯克曾資助美國總統川普競選，後來兩人因為「又大又美」法案鬧翻，6月初提出建立新政黨、「美國黨」（The Ame...

川普：風力發電機昂貴又沒用 都陸製「卻找不到中國風電廠」

美國總統川普4日再度提出「風電無用論」，川普表示，風機很脆弱又昂貴，而且美國的風機都是由中國製造

德州暴雨釀洪災至少13人死亡 女孩夏令營遭沖毀、逾20人失蹤

美國德州遭遇惡劣天氣，部分地區爆發洪災，已造成至少13人死亡。位於聖安東尼奧郊區的一個基督教全女子過夜夏令營營舍疑似遭「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。