川普小女兒首度公開兒子照片 網友驚呼：外公基因太強

美國總統川普（Donald Trump）的小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）5月誕下兒子亞歷山大（Alexander Trump Boulos），成為川普第11個孫子。新晉媽媽的蒂芬妮7月3日在社交平台Instagram上首度分享兒子的照片，網友直呼寶寶太可愛，甚至有人說他和川普「簡直一模一樣」，感歎外公的基因太強大。

蒂芬妮周四發布一組照片，顯示自己和丈夫Michael Boulos陪在兒子亞歷山大身邊。她配文寫道：「我們生命的摯愛，ATB（Alexander Trump Boulos縮寫）。」

照片顯示亞歷山大長着一頭棕髮、一堆水靈靈的藍眼睛，其中一幅相片中他躺在媽媽懷裏，望向鏡頭、瞪大雙眼、嘴巴張成「O型」。

網友紛紛留下評論：「恭喜蒂芬妮！寶寶很可愛。」、「他太美麗了。」、「在外公就職總統那年出生，也太酷了！」、「川普總統的基因真強大，亞歷山大簡直跟他是一個模子印出來的。」

蒂芬妮是川普與第二任妻子Marla Maples誕下的獨生女。她2022年11月與黎巴嫩裔Michael Boulos在川普旗下，位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦隆重婚禮。川普去年10月出席底特律經濟俱樂部活動時，首次透露蒂芬妮即將為人母的消息。川普小女兒曬出與未婚夫合照：等不及要共度餘生

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文章授權轉載自《香港01》