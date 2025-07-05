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慶祝獨立249年！ 直擊「又大又美」美國國慶煙火
美國4日慶祝美國獨立249周年，除了當日午間舉辦的國慶遊行，華盛頓特區晚間施放的國慶煙火一直是7月4日國慶的重頭戲活動之一，不少華府民眾都會聚集在林肯紀念堂觀賞煙火；煙火自美東時間晚間9時09分持續至9時27分，時長18分鐘。
美國總統川普4日簽署川普政府力推的「又大又美法案」，讓今年國慶日成為川普的一大勝利；川普4日也安排兩架F-35戰鬥機護送一架B-2幽靈戰略轟炸機飛越白宮上空，以表彰日前參與「午夜之鎚」轟炸任務的所有美軍人員。
而明年美國將慶祝獨立250周年，今年的國慶活動也為明年暖身。
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