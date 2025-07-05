快訊

桃園風禾公園有蛇！民眾拍照PO網 網友留言不妙快閃

丹娜絲「通過台灣海峽」機率最高 粉專：明晚暴風圈觸陸 14縣市高風險

末日不是7月5日！農民曆揭「大凶之日」 他驚呼：跟921很像

聽新聞
0:00 / 0:00

慶祝獨立249年！ 直擊「又大又美」美國國慶煙火

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國4日慶祝美國獨立249周年，除了當日午間舉辦的國慶遊行，華盛頓特區晚間施放的國慶煙火一直是7月4日國慶的重頭戲活動之一，不少華府民眾都會聚集在林肯紀念堂觀賞煙火。記者陳熙文／攝影
美國4日慶祝美國獨立249周年，除了當日午間舉辦的國慶遊行，華盛頓特區晚間施放的國慶煙火一直是7月4日國慶的重頭戲活動之一，不少華府民眾都會聚集在林肯紀念堂觀賞煙火。記者陳熙文／攝影

美國4日慶祝美國獨立249周年，除了當日午間舉辦的國慶遊行，華盛頓特區晚間施放的國慶煙火一直是7月4日國慶的重頭戲活動之一，不少華府民眾都會聚集在林肯紀念堂觀賞煙火；煙火自美東時間晚間9時09分持續至9時27分，時長18分鐘。

美國總統川普4日簽署川普政府力推的「又大又美法案」，讓今年國慶日成為川普的一大勝利；川普4日也安排兩架F-35戰鬥機護送一架B-2幽靈戰略轟炸機飛越白宮上空，以表彰日前參與「午夜之鎚」轟炸任務的所有美軍人員。

而明年美國將慶祝獨立250周年，今年的國慶活動也為明年暖身。

國慶 川普 美國

延伸閱讀

川普：已簽署12國關稅通知函 下周一寄出

川普施壓見效？哈瑪斯「正面回應」停火60天提案 以方：已收到

川普：風力發電機昂貴又沒用 都陸製「卻找不到中國風電廠」

川普施壓非法移民 非銀行管道匯款他國徵稅1%

相關新聞

慶祝獨立249年！ 直擊「又大又美」美國國慶煙火

美國4日慶祝美國獨立249周年，除了當日午間舉辦的國慶遊行，華盛頓特區晚間施放的國慶煙火一直是7月4日國慶的重頭戲活動之...

美國慶日出席公民宣誓典禮 阿諾讚移民是動作英雄

在美國國慶日的今天，好萊塢動作巨星、前加州州長阿諾史瓦辛格出席一場美國新公民宣誓典禮並表示，不需要特技才能成為動作英雄，...

獨立日再提創「美國黨」 馬斯克：聚焦少數席次 成為關鍵決定票

世界首富馬斯克曾資助美國總統川普競選，後來兩人因為「又大又美」法案鬧翻，6月初提出建立新政黨、「美國黨」（The Ame...

川普：風力發電機昂貴又沒用 都陸製「卻找不到中國風電廠」

美國總統川普4日再度提出「風電無用論」，川普表示，風機很脆弱又昂貴，而且美國的風機都是由中國製造

德州暴雨釀洪災至少13人死亡 女孩夏令營遭沖毀、逾20人失蹤

美國德州遭遇惡劣天氣，部分地區爆發洪災，已造成至少13人死亡。位於聖安東尼奧郊區的一個基督教全女子過夜夏令營營舍疑似遭「...

川普凍結70億美元教育經費 各州學校措手不及

華爾街日報4日報導，6月30日，美國各州教育領袖收到來自教育部的一封簡短卻令人震驚的電子郵件。原本預計於次日發放、由國會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。