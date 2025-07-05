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獨立日再提創「美國黨」 馬斯克：聚焦少數席次 成為關鍵決定票

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
世界首富馬斯克5月30日站在白宮橢圓辦公室，與川普一起出席記者會。資料照片。路透
世界首富馬斯克5月30日站在白宮橢圓辦公室，與川普一起出席記者會。資料照片。路透

世界首富馬斯克曾資助美國總統川普競選，後來兩人因為「又大又美」法案鬧翻，6月初提出建立新政黨、「美國黨」（The America Party）的構想。Axios報導，馬斯克4日在「X」發文，提出這個假想政黨的選戰策略。

馬斯克先發起一項投票，表示「獨立日是最佳時機」，詢問網友是否「想要獨立於兩黨（有人會說是一黨）制！」，隨後提出問題：「我們應該創建美國黨嗎？」

馬斯克隨後在回覆中指出，「執行此計畫的一種方法，是聚焦於僅2或3個參議院席位，以及8到10個眾議院選區。」他補充說，鑒於國會席次的微弱多數差距，「這將足以成為爭議法案的決定票，確保這些法案真正反映人民的意願。」

Axios指出，馬斯克的財力可能在2026年期中選舉的激烈選戰中發揮關鍵影響力，但他並未點名具體選區，因此目前這只是試探性提議（trial balloon）。

法案 美國 馬斯克

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