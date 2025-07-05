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美國慶日出席公民宣誓典禮 阿諾讚移民是動作英雄

中央社／ 華盛頓4日專電
前加州州長阿諾．史瓦辛格應邀對宣誓入籍的新移民講話，祝賀他們成為新公民。記者陳熙文／攝影
前加州州長阿諾．史瓦辛格應邀對宣誓入籍的新移民講話，祝賀他們成為新公民。記者陳熙文／攝影

在美國國慶日的今天，好萊塢動作巨星、前加州州長阿諾史瓦辛格出席一場美國新公民宣誓典禮並表示，不需要特技才能成為動作英雄，「移民就是動作英雄，因為需要付諸行動才能來到這裡」。這場典禮約有100位移民歸化為美國公民，其中一位來自台灣。

適逢美國獨立紀念日249週年，全美各地有多場慶祝活動，包括華府國家廣場（National Mall）的煙火秀，以及數百場新公民宣誓典禮，其中一場位於美國國父喬治華盛頓（George Washington）故居弗農山莊（Mount Vernon）。

位於維吉尼亞州的弗農山莊是美國最受歡迎的歷史遺蹟之一，今天這場宣誓儀式由美國國土安全部副部長艾德加（Troy Edgar）帶領約100名來自全球各地的新公民宣讀誓詞。這些移民來自台灣、日本、韓國、烏克蘭、中國、伊朗、阿富汗、俄羅斯等，有90多國。

7月4日獨立日是一個向自由致敬的時刻。美國成立249週年之際，艾德加表示，「在這個國家有一件事從未改變，就是我們對7月4日願景的承諾與勇氣」，今年這天，「在全美有超過300場儀式歡迎新公民的加入」。

特別的是，弗農山莊這場宣誓儀式邀請阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）出席發表演講，並在喬治華盛頓墳前獻花致意。現年77歲的阿諾史瓦辛格原為奧地利人，於1983年歸化為美國公民。

身為好萊塢動作巨星，他在演講中表示，過去在電影中飾演的角色讓他對「動作英雄」（action heroes）有些認識，「你不需要特技或好萊塢的魔幻特效，才能成為動作英雄」。

「移民就是動作英雄」，他說，「因為需要付諸行動才能來到這裡，懶惰不會讓你來到這裡，冷漠不會讓你來到這裡…行動才會讓你來到這裡…你想要更多，所以去追求它」。

儘管阿諾史瓦辛格讚揚美國提供許多發展機會，還說，自己當初也是為了追逐電影夢而來到美國，但他坦言，美國面臨社會分裂，不過他有信心，「不論經歷的情況多困難，我們（美國）總能走出來」。

另外，來自台灣的許小姐對於在美國國慶日當天成為美國公民，心中充滿喜悅之情。她受訪直說，「非常開心、非常興奮」，在美國生活12年，很喜歡美國價值及美國精神，希望之後可以參與選舉投票，這是她申請成為公民的重要原因。

許小姐表示，雖然美國這一兩年政治上有些紛擾，但她相信美國人還是看重自由民主的精神。對於川普政府上任以來實施強硬的移民政策，是否擔心自己權利受損，她說，自己以合法途徑完成移民程序，相信未來不會遇到太大問題；取得公民身分後，未來希望從事新聞傳播方面的工作。

好萊塢 移民 美國公民 阿諾史瓦辛格

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