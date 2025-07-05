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川普：風力發電機昂貴又沒用 都陸製「卻找不到中國風電廠」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普4日在白宮簽署「又大又美法案」時表示，風力發電機沒有用，風力發電是最昂貴的能源發電，而且都是中國製造。（歐新社）
美國總統川普4日在白宮簽署「又大又美法案」時表示，風力發電機沒有用，風力發電是最昂貴的能源發電，而且都是中國製造。（歐新社）

美國總統川普4日在白宮簽署「又大又美法案」時表示，風力發電機沒有用，風力發電是最昂貴的能源發電，而且都是中國製造；美國使用的風機約95%都來自中國，卻找不到任何中國的風電場。

美國總統川普4日簽署「又大又美法案」，稱這是兌現他對人民的承諾，並表示這是民主的勝利；川普也表示，民主黨沒有對法案投下同意票，是因為民主黨討厭川普和這個國家。

川普政府力推，包含減稅、減開支、大增遞解移民經費的又大又美法案3日在聯邦眾議院以218：214票通過，完成在7月4日國慶日前闖關的任務；該法案不但延續川普2017年提出的減稅方案，也通過新的國防經費，並挹注川普政府大規模驅逐非法移民的計畫，不過法案也砍向醫療補助和補充營養援助計畫（SNAP）等經費，並預計在10年內為國家增加約3.3兆美元的債務。

川普也表示，煤礦已經回來了，指中國正在建造燃煤發電廠，美國卻還在建造風力發電機；川普認為，風力發電機沒有用，並說風力發電是最昂貴的能源發電，而且都是中國製造；川普說，美國使用的風機約95%都來自中國，他卻找不到任何中國的風電場。

川普 法案 美國

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