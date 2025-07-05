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德州暴雨釀洪災至少13人死亡！「女孩夏令營」小屋遭沖走…逾20少女失蹤

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德州暴雨釀洪災至少13人死亡 女孩夏令營遭沖毀、逾20人失蹤

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國德州凱爾維爾的兩名女子4日站在瓜達盧佩河岸邊觀察洪水。法新社
美國德州凱爾維爾的兩名女子4日站在瓜達盧佩河岸邊觀察洪水。法新社

美國德州遭遇惡劣天氣，部分地區爆發洪災，已造成至少13人死亡。位於聖安東尼奧郊區的一個基督教全女子過夜夏令營營舍疑似遭「災難性」的洪水沖毀，有超過20名女孩失蹤，恐已不幸罹難。

今日美國報引述氣象學家卡普奇（Matthew Cappucci）在「X」發文報導，當地近日累積降雨量超過25.4公分，而「這個區域的年均降雨量約為71.12公分到81.28公分。想像一下，6小時內降下4個月的雨量。」

他補充說，位於凱爾郡杭特（Hunt, Kerr County）的瓜達盧佩河（Guadalupe River）在3小時內暴漲了12.2公尺。

紐約郵報與BBC報導，德州州長艾伯特正在休假、代行職務的副州長派屈克（Dan Patrick）在記者會上則表示，瓜達盧佩河45分鐘內就暴漲近8公尺，直言這場毀滅性洪水「奪走財產，遺憾地也奪去生命。」

派屈克並宣讀瓜達盧佩河旁「神秘夏令營」（Camp Mystic）聲明，指出當地遭遇「災難性程度」的洪水，並告知家長，如果尚未接獲聯繫，就代表他們的孩子是安全的。

「神秘夏令營」共有年齡介於7歲到17歲之間的750名女孩參加，營地因當地降下暴雨而連夜疏散，但仍有部分營員留在原地。一些小屋據報被洪水淹沒，其他則被沖走，周圍道路也嚴重受損。

儘管部分兒童已經尋獲，但仍受困原地。派屈克估計，在「神秘夏令營」750名營員中，仍有約23人下落不明，但這不代表她們已經罹難。他說：「她們可能在樹上，可能無法與外界聯繫。我們為所有失蹤者祈禱，希望他們能活著被找到。」

派屈克表示，多達500名救援人員和18架直升機正投入搜尋生還者。州政府4日稍早也出動40架直升機、12架無人機和9支潛水救援隊。他承諾：「我想讓大家知道，我們會盡所能全天候搜尋，查看每一棵樹，翻開每一塊石頭，不論付出什麼代價，如果你的孩子是真的失蹤，而不只是失聯，我們一定會找到你的女兒。」

凱爾郡警局長萊薩（Larry L. Leitha）警告：「目前此時仍有數人下落不明，但我們正全力搜救，並將持續努力。這個過程可能需要持續好幾天。」

夏令營 洪水 雨量

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