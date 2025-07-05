川普凍結70億美元教育經費 各州學校措手不及

華爾街日報4日報導，6月30日，美國各州教育領袖收到來自教育部的一封簡短卻令人震驚的電子郵件。原本預計於次日發放、由國會批准並於3月經總統川普簽署成法的近70億美元教育經費，將暫停發放。郵件未詳細說明原因，僅提及正在進行審查。

隨著新學年即將開始，這項經費凍結讓從加州到羅德島的學區負責人措手不及，急於應對資金缺口。這些經費原計劃用於課後活動、教師培訓、成人教育及英語學習學生支持等多元項目。

阿拉巴馬州教育總監馬基（Eric Mackey）自稱是「傳統財政保守派」，他表示：「現在做出這樣的決定太晚了。」1日，各州教育領袖協會召開緊急會議，試圖為困惑的學區領導人提供建議。教育倡議團體批評此舉違法，教育工作者開始思考如何為即將到來的新學年做計畫。

加州聖荷西附近一個多元化的中型學區總監喬丹（Cheryl Jordan）表示，她原計劃用部分經費聘請英語學習學生的教師及推行新教師入職培訓計畫。若資金未解凍，該學區將面臨約150萬美元的預算缺口。喬丹說，現在為本學年削減開支已太晚，學區將累積赤字，下一學年需更大幅度裁減開支。她強調：「這對我們的影響極大。」

白宮管理和預算辦公室（OMB）發言人圖盧伊（Armen Tooloee）表示，此舉反映「正在進行的計畫審查」，尚未做出最終決定。他補充，初步審查顯示部分補助「資助激進左翼議程」，例如一項補助「推廣非法移民倡議組織」。他未說明有多少資金被OMB認為使用不當。川普政府此前也以類似理由凍結其他聯邦計畫資金，如NPR及USAID的經費。馬基表示，他未聽聞阿拉巴馬州有類似資金濫用情況，若政府知情，應告知他。

這是川普政府縮減教育部預算的最新舉措，官員認為該部門部分計畫成效不佳。3月，教育部長麥克曼（Linda McMahon）撤銷了先前批准的疫情紓困資金使用延期，但聯邦法官最近阻止此舉，學校得以重新使用該資金，政府已提出上訴。

羅德島教育專員英凡特-格林（Angélica Infante-Green）表示，她特別擔心用於科學閱讀教學教師培訓的資金被凍結。她說：「過去六個月一片混亂，這只是亂上添亂。」