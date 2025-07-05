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川普簽署又大又美法案 昔日第一麻吉馬斯克首度開口
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）連續數週猛烈抨擊美國總統川普簽署的鉅額支出法案，並於4日法案通過後首次發表評論，支持肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）的觀點。
馬斯克在社群平台X上轉發並贊同保羅的貼文。保羅表示，這項法案的預算「將使赤字激增」，並延續「短期政治操作凌駕於長期可持續性」的模式。CNBC已向白宮尋求評論，但尚未收到回覆。
3日，眾議院以微弱優勢通過又大又美法案（One Big Beautiful Bill Act），並送交川普簽署成為法律。保羅和馬斯克一直是這項稅收與支出法案的堅決反對者，多次公開批評該法案可能大幅增加國家債務。馬斯克在週一甚至稱其為「債務奴役法案」（DEBT SLAVERY bill）。
根據獨立的國會預算辦公室（CBO）估計，這項法案在未來10年可能為美國36.2兆美元的國債再增加3.4兆美元。然而，白宮將CBO貼上「黨派偏見」標籤，並持續駁斥其預估數據。
該法案包含數兆美元的減稅措施、增加移民執法的支出，以及對聯邦醫療補助（Medicaid）等其他項目的重大資金削減。此外，法案還取消對太陽能、風能及電動車的稅收優惠和支持，這對馬斯克來說尤其敏感，因為他旗下的多家公司（如特斯拉）均受益於這些政策。
川普在六月初的社群媒體貼文中表示：「我取消他強迫所有人購買沒人想要的電動車的規定（他早知道我會這麼做！），結果他就瘋了！」當時，川普與馬斯克的爭執升溫，雙方在公開場合互相攻擊與威脅。
隨著爭議加劇，特斯拉股價在6月5日暴跌，市值損失1520億美元，公司總市值跌破1兆美元。雖然股價後來有所反彈，但仍未恢復到與川普爭執前的水平。
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