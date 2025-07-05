減稅、加軍費、驅逐移民 川普在獨立日簽署「又大又美法案」

美國總統川普4日在一場充滿愛國排場與象徵意義的獨立日儀式中，將自己力推的「又大又美法案」簽署成為法律。

NBC新聞報導，這場簽署儀式在白宮舉行，並與軍方野餐會同步登場，還安排了B-2轟炸機與F-35戰機編隊飛越表演，共和黨國會議員則熱情出席，來賓包括聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和多數黨領袖史卡利斯（Steve Scalise）。兩人都是來自路易斯安那州，前一天協助該法案在眾院以些微差距過關。

川普在簽字前表示：「我們正邁入建國第249年，在今年的獨立日，有太多值得慶祝的事。美國正前所未有地贏、贏、贏。」

他接著說：「我們已正式讓川普減稅成為永久法律，這是我們國家歷史上最大規模的減稅，我們現在就在打破一堆經濟紀錄，而且是在這部法案還沒開始發揮作用之前。等它上路之後，我們國家經濟就會像火箭飛船衝上天。」

「又大又美法案」實現了川普2024年時選時提出的多項承諾，包括延長2017年第一任期推出、即將到期的減稅措施，暫時減免小費與加班費稅負，允許汽車貸款利息列入扣除項目，還編列數千億美元的新軍事預算，以及大規模驅逐移民計畫的執行經費。

不過，為籌措部分財源，醫療補助（Medicaid）、糧食援助（SNAP）與清潔能源經費都遭到大幅削減。根據無黨派的國會預算辦公室（CBO）估算，「又大又美法案」未來十年內預計將導致國債增加3.3兆美元，並可能導致1180萬人因醫療補助刪減與其他條款而失去健保。最近一系列民調也顯示，這項大型法案非常不受歡迎。