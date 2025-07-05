快訊

影／恐嚇京華城案檢察官遭羈押！護理師與版主上囚車影像曝光

不只日本地震！上午7：12花蓮外海規模4.6地震 最大震度2級

末日預言 國人赴日團遊少兩成 業者在暑假砍價救市

減稅、加軍費、驅逐移民 川普在獨立日簽署「又大又美法案」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（中）4日在白宮簽署「又大又美法案」後手持木槌。法新社
美國總統川普（中）4日在白宮簽署「又大又美法案」後手持木槌。法新社

美國總統川普4日在一場充滿愛國排場與象徵意義的獨立日儀式中，將自己力推的「又大又美法案」簽署成為法律。

NBC新聞報導，這場簽署儀式在白宮舉行，並與軍方野餐會同步登場，還安排了B-2轟炸機與F-35戰機編隊飛越表演，共和黨國會議員則熱情出席，來賓包括聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和多數黨領袖史卡利斯（Steve Scalise）。兩人都是來自路易斯安那州，前一天協助該法案在眾院以些微差距過關。

川普在簽字前表示：「我們正邁入建國第249年，在今年的獨立日，有太多值得慶祝的事。美國正前所未有地贏、贏、贏。」

他接著說：「我們已正式讓川普減稅成為永久法律，這是我們國家歷史上最大規模的減稅，我們現在就在打破一堆經濟紀錄，而且是在這部法案還沒開始發揮作用之前。等它上路之後，我們國家經濟就會像火箭飛船衝上天。」

「又大又美法案」實現了川普2024年時選時提出的多項承諾，包括延長2017年第一任期推出、即將到期的減稅措施，暫時減免小費與加班費稅負，允許汽車貸款利息列入扣除項目，還編列數千億美元的新軍事預算，以及大規模驅逐移民計畫的執行經費。

不過，為籌措部分財源，醫療補助（Medicaid）、糧食援助（SNAP）與清潔能源經費都遭到大幅削減。根據無黨派的國會預算辦公室（CBO）估算，「又大又美法案」未來十年內預計將導致國債增加3.3兆美元，並可能導致1180萬人因醫療補助刪減與其他條款而失去健保。最近一系列民調也顯示，這項大型法案非常不受歡迎。

又大又美 川普 法案

延伸閱讀

簽署又大又美法案 川普：民主黨討厭川普和美國

川普、澤倫斯基會談 討論武器及俄羅斯攻擊升級

1分鐘看世界／川普與普丁通話後 俄國大規模空襲烏克蘭

澤倫斯基與川普通話 同意合作強化烏克蘭防空能力

相關新聞

簽署又大又美法案 川普：民主黨討厭川普和美國

美國總統川普4日簽署「又大又美法案」，稱這是兌現他對人民的承諾，並表示這是民主的勝利；川普也表示，民主黨沒有對法案投下同...

減稅、加軍費、驅逐移民 川普在獨立日簽署「又大又美法案」

美國總統川普4日在一場充滿愛國排場與象徵意義的獨立日儀式中，將自己力推的「又大又美法案」簽署成為法律。

百名移民國慶宣誓成美國公民 史瓦辛格：美國需要移民精神

適逢美國7月4日國慶日，有百名美國新移民4日在維農山莊（Mount Vernon）宣誓成為公民，前加州州長史瓦辛格（Ar...

杯葛「又大又美」…傑佛瑞斯演說8小時45分 創眾院最長紀錄

為了阻擋美國總統川普「又大又美法案」在國會進入最後表決，聯邦眾議院少數黨（民主黨）領袖傑佛瑞斯三日以八小時四十五分創下眾院議場最長演說紀錄。

「又大又美」過關…旅美學者：川普要外企深耕美國設廠

美國聯邦眾議院七月三日通過「又大又美法案」後，資誠美國業務負責人蘇宥人分析，稅改法案對台灣企業在美投資、設廠、研發及參與新興產業提供多項稅務優惠，有助於降低成本、提升競爭力，而擁有美國籍、稅務居民身分的台灣人，也無須擔心自二○二六年起美國稅負顯著增加，甚至有新增的節稅措施可善加利用。

「又大又美」過關…富豪、化石燃料、晶片製造業 大贏家

美國總統川普力推的「又大又美法案」三日在國會通過，自然會產生「贏家」和「輸家」。贏家包括化石燃料業者、晶片製造商、電信與太空產業及富豪；輸家則涵蓋再生能源、電動車、人工智慧（ＡＩ）科技業者及低所得民眾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。