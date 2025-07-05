大而美法案嚴審學貸 不賺錢科系償債力低難取得

美國總統川普今天簽署的「大而美法案」廣泛影響美國社會。在高等教育上，畢業後收入偏低的文組學生因償債力低，取得學貸將更形困難。知名大學捐贈基金需繳交8%投資收益稅，預料獎學金數量與教授素質都將受影響。

大而美法案直接影響美國民眾賦稅外，衝擊各行各業，高等教育是其中一項。

法案規定攻讀碩士學位研究生向聯邦政府借貸最高為10萬美元（約新台幣289萬元），博士、醫學及專業學位為20萬美元。規定雖未明言，但除了設上限，畢業後的償債能力是核貸評估要項，學費多寡與就業「錢途」是取得貸款的要素。

美國學貸欠繳情況嚴重，今年首季聯邦政府學貸總額為1.78兆美元，每季增長2%，長期遲繳者達500萬人，不少中年人仍是學貸戶。川普政府希望明年起縮減核貸，降低支出，並對大學與研究所課程設下評估標準。

國會兩黨議員曾辯論何謂「專業學位」，語言、藝術、教育、歷史、社工等科系畢業生初入社會的年薪中位數，普遍低於4萬美元；醫師雖有高薪機會，但完成高階學位學貸可超過24萬美元。

紐約時報（New York Times）引述美國教育協會（American Council on Education）資深主管范史密斯（Jon Fansmith）的說法，法案沒有差別空間，並不是所有課程都用財務來評估其價值。如果學生想發財，不需要就讀社工；讀英國文學碩士的也不會期待職涯日進斗金。

川普（Donald Trump）政府除了提高學貸資格，降低部分課程入學機會，大而美法案還指向大學捐贈款項，哈佛、普林斯頓等名校校友基金將面臨較高稅額，恐將影響獎學金名額。

法案規定，每名學生平均捐贈基金達200萬美元的學校，如哈佛大學，基金收益必須繳交8%的投資獲利稅，低於眾院最初版的21%。

紐時報導，美國大學院校每年從捐贈基金收益中提撥約5%，支付學生財務援助、教授薪資與營運所需，這筆錢是獎學金的主要來源。