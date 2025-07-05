簽署又大又美法案 川普：民主黨討厭川普和美國

美國總統川普4日簽署「又大又美法案」，稱這是兌現他對人民的承諾，並表示這是民主的勝利；川普也表示，民主黨沒有對法案投下同意票，是因為民主黨討厭川普和這個國家。

川普政府力推，包含減稅、減開支、大增遞解移民經費的又大又美法案3日在聯邦眾議院以218：214票通過，完成在7月4日國慶日前闖關的任務；該法案不但延續川普2017年提出的減稅方案，也通過新的國防經費，並挹注川普政府大規模驅逐非法移民的計畫，不過法案也砍向醫療補助和補充營養援助計畫（SNAP）等經費，並預計在10年內為國家增加約3.3兆美元的債務。

又大又美法案的通過被川普視為重大的政治勝利，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）4日於白宮南草坪舉行法案簽署儀式，現場除了有川普政府的官員出席，共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）和不少共和黨議員也到場觀禮。

川普和梅蘭妮亞4日下午現身白宮南草坪後，現場開始演奏美國國歌，由兩架F-35戰鬥機護送一架B-2幽靈戰略轟炸機在國歌曲畢後飛越白宮上空，以表彰日前參與「午夜之鎚」轟炸任務的所有美軍人員；川普說，現場有150名來自密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）的空軍人員和他們的家人。

川普在發表談話時，稱午夜之鎚是美國史上完美的軍事行動，並稱美軍在阿富汗的撤退行動是美國最難堪的時刻，「我們永遠不會再讓這樣的事情發生」。

川普接著談到又大又美的法案，指這是川普政府兌現他們對人民的承諾，稱這是在民主生日當天慶祝的民主勝利。

川普並批評民主黨沒有投下同意票，認為他們不是討厭川普，就是討厭這個國家，或者他們兩者都討厭；川普認為，民主黨現在已經發展出一套固定的套路，並表示，任何民主黨做出的批評都是一場騙局。

川普也批評眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）3日在眾議院發言拖延議事，指「他不知道自己在做什麼」。

川普細數又大又美法案未來對民眾的益處，也認為法案將大幅提高美國經濟成長，協助努力工作的美國工人，包括工廠勞工、農民、機械工、煤礦工人等。

川普也表示，煤礦已經回來了，指中國正在建造燃煤發電廠，美國卻還在建造風力發電機；川普認為，風力發電機沒有用，並認為風力發電是最昂貴的能源發電，而且都是中國製造；川普說，美國使用的風機約95%都來自中國，他卻找不到任何中國的風電場。