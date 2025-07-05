百名移民國慶宣誓成美國公民 史瓦辛格：美國需要移民精神

適逢美國7月4日國慶日，有百名美國新移民4日在維農山莊（Mount Vernon）宣誓成為公民，前加州州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）也現身致詞；史瓦辛格表示，美國現在需要強大的移民精神，也認為美國需要移民。

位於維吉尼亞州波多馬克河（Potomac River）畔的華盛頓故居維農山莊4日舉行美國公民宣誓儀式，在場有100名來自95個不同國家的移民到場宣誓成為公民，包括兩名現役美國軍人。

出身奧地利的史瓦辛格於2023年慶祝入籍美國40周年，他4日受邀至維農山莊，先是為美國開國元勳華盛頓的棺冢獻上花圈，史瓦辛格也為現場的美國新公民發表談話。

史瓦辛格說，不需要在胸前掛彈藥帶，或在肩上扛火箭筒才叫做動作片英雄，並表示，移民才是動作英雄，因為他們採取行動抵達美國。

史瓦辛格也回憶當年移民美國的經驗，稱他為了改善說英文有口音，還因此上正音班；不過史瓦辛格認為，移民不必為口音感到羞恥，指那些與眾不同的地方屬於移民過去的記憶，呼籲移民應該要相信自己、相信各自的願景。

史瓦辛格承認說，他知道現在社會出現分裂，時局令人感到困惑，也令人感到痛心，史瓦辛格說，他是一名樂觀主義者，認為美國永遠能把國家拉出泥沼。

史瓦辛格說，他來到美國的那一年，民權運動領袖金恩（Martin Luther King）和美國前總統甘迺迪的胞弟、聯邦參議員羅伯特（Robert Kennedy）雙雙遇刺身亡，全國陷入瘋狂，但美國還是走出來了。

史瓦辛格說，美國現在需要強大的移民精神；史瓦辛格舉例說，近期有很多環保人士因為政府在氣候、能源政策上的轉變而感到氣餒，史瓦辛格對他們說，「別再抱怨了，趕快工作！」史瓦辛格說，他知道移民從來不抱怨，因為抱怨無法為他們取得綠卡和公民權。

史瓦辛格向在場的新移民說，「你們正是美國現在需要的人才、美國需要你的口音、你對家鄉的記憶、你的希望和夢想，以及你對家人和自由的熱愛；你不只是有資格來到美國，美國需要你。」

現場100名美國新公民中也有一名台灣人；旅居美國12年的許小姐說，她非常興奮終於成為美國公民；許小姐說，她之所以成為美國公民，除了希望能夠在美國順利就業，也期待未來能夠行使公民權、參與美國選舉，投下神聖的一票。