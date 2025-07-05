杯葛「又大又美」…傑佛瑞斯演說8小時45分 創眾院最長紀錄

為了阻擋美國總統川普「又大又美法案」在國會進入最後表決，聯邦眾議院少數黨（民主黨）領袖傑佛瑞斯三日以八小時四十五分創下眾院議場最長演說紀錄。

傑佛瑞斯滔滔不絕批評共和黨為富人擴大減稅、削減低收入戶所賴的社會安全網預算、取消對潔淨能源的獎勵計畫。民主黨雖使出最後一招拖延戰術，最後仍無法扭轉共和黨決心通過法案的大勢。

身為眾院民主黨團領袖，傑佛瑞斯享辯論結束後的發言可不限時間的特權，俗稱「魔法分鐘」。美東時間三日清晨四時五十三分，傑佛瑞斯開始演說。他提到「站在議場裡，我覺得身負重任，打算慢慢來」。當天下午一時半，他已打破前眾院共和黨領袖、加州眾議員麥卡錫二○二一年為了阻撓民主黨「重建美好未來法案」而演說八小時卅二分的紀錄。

傑佛瑞斯的冗長演說刻意放慢語速，每字每句間停頓一下，但仍在三日下午約一時卅七分結束。麥卡錫前的眾院最長演說紀錄保持者，則是二○一八年身為眾院民主黨領袖裴洛西有關移民政策的八小時七分鐘。