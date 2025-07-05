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「又大又美」過關…旅美學者：川普要外企深耕美國設廠

聯合報／ 記者賴昭穎張文馨／台北報導
「又大又美」法案將「晶片法」適用於半導體、半導體製程設備製造廠的投資抵減。圖為台積電位於美國亞利桑那州的第一座工廠。 （中央社）
「又大又美」法案將「晶片法」適用於半導體、半導體製程設備製造廠的投資抵減。圖為台積電位於美國亞利桑那州的第一座工廠。 （中央社）

美國聯邦眾議院七月三日通過「又大又美法案」後，資誠美國業務負責人蘇宥人分析，稅改法案對台灣企業在美投資、設廠、研發及參與新興產業提供多項稅務優惠，有助於降低成本、提升競爭力，而擁有美國籍、稅務居民身分的台灣人，也無須擔心自二○二六年起美國稅負顯著增加，甚至有新增的節稅措施可善加利用。

個人稅方面，法案中新增加班費、小費免稅額度、在美製造車輛的車貸利息扣除額，保留穿透個體業務所得百分之廿扣除額，預計對部分居住於美國境內、外的台灣人有節稅效果。

公司稅方面，法案恢復固定資產及美國境內研發支出百分之百費用化，並放寬利息費用扣除限制，這對於在美國從事製造、研發的台灣企業有一定節稅效果，也增加台灣企業在美國子公司的融資彈性。

再者，法案中的百分之百費用化措施也擴大到用於製造的不動產，在美國興建廠房，或整建閒置不動產作為製造用途的台灣企業，可望無須按卅九年逐年攤銷廠房的成本。

此外，法案也將「晶片法」適用於半導體、半導體製程設備製造廠的投資抵減，將其抵減率從現有百分之廿五提高至百分之卅五，適用於自二○二六年起投入使用的設備，但相關設施必須於二○二六年底前實質動工開始興建。

不過，旅美學者翁履中在社群發文表示，川普的經濟政策愈發清晰：對願意「投資美國、製造美國」的企業給予稅務與規則上的誘因，而對那些僅在美國市場銷售、卻不實質投資設廠或就業的外企，則將面臨更嚴格的限制與稅務壓力。這對台灣企業是嚴肅提醒。若希望繼續深耕美國市場，台灣企業勢必須重新審視其全球供應鏈與布局策略，不只是關稅，而是稅制、補貼、規範與政治風險的全面盤點。

供應鏈 半導體 又大又美 川普 節稅 美國 翁履中

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